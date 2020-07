Escondió Jorge Winckler datos de desaparecidos

"No sé por qué razón el exfiscal Jorge Winckler escondió que ya habían identificado los cuerpos que se encontraban en las fosas clandestinas de Arbolillo, en Alvarado y Colinas de Santa Fe, en Veracruz, fue una negligencia el no avisarle a las familias", reprobó la coordinadora del Colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Genao.

Agregó que al menos 20 cuerpos ya fueron identificados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que procedió con las notificaciones, a partir de la información escondida por Winckler Ortiz.

La entrevistada confía que en los próximos días se notifiquen a 30 familias más, una vez que se concluya con los estudios genéticos que están pendientes.

"Winckler estaba dedicado a los golpes mediáticos, ellos tampoco estaban trabajando con los casos, la investigación de los expedientes estaban abandonados, no nos recibían, no nos daban razón de nada, hay que recalcar que no hacían nada con las fosas, no nos dejaba participar de las búsquedas, no se reunía con los colectivos, esa era la Fiscalía de Winckler", lamentó.

La activista, madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido el 28 de junio de 2013, explicó que la Fiscalía se cerró para los desaparecidos en el momento en el que Winckler se dedicó a hacer la campaña de Yunes.

"Él no hacía nada que no le redundará en un beneficio para la campaña de su jefe, trabajaba solo para cumplir las órdenes de Yunes, no para el pueblo", mencionó.

Aunque las labores de localización están en pausa por la cuarentena, el Colectivo sigue realizando otro tipo de trabajos como actualizar la documentación de los casos a los que les dan seguimiento y la recaudación de fondos para poder seguir sus búsquedas en campo en cuanto las autoridades sanitarias les den "luz verde".

Lucía de los Ángeles Díaz Genao - Fundadora del Colectivo Solecito