esconden_denuncias_contra_yunes_linares

Pese a la infinidad de denuncias por enriquecimiento ilícito, de las cuales dan constancia un sinfín de propiedades millonarias tanto en el estado de Veracruz , Ciudad de México como en el extranjero, así como pederastia, lavado de dinero, extorsión, delitos electorales, desaparición y tortura, y desvíos de recursos durante su paso por la función pública, al panista Miguel Ángel Yunes Linares no se le ha citado una sola vez, todo ha quedado en el plano mediático.

"Yo creo que están escuchando las fiscalías, tanto en Veracruz como la Fiscalía General de la República: den a conocer si existen las denuncias, si existen las investigaciones y por qué no se les ha dado curso, que informen".

¿Usted tenía información acerca de estas denuncias?, se le cuestionó al Presidente.

"Sí, tengo información, pero yo no puedo meterme, no me corresponde. La Fiscalía es independiente, es autónoma; ¿a quién le corresponde? Al fiscal, él es el que tiene esta responsabilidad", señaló.

Meses antes, la FGR había presumido una investigación contra Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz por presuntas irregularidades durante su gestión al frente del ISSSTE, durante el sexenio de Felipe Calderón.

El domingo 18 de abril del 2021 la Fiscalía reveló que a finales del 2020 solicitó información al ISSSTE para iniciar el procedimiento, esto a través de un comunicado.

A más de un año del supuesto informe que la Fiscalía General pidió al ISSSTE, y a cuatro meses de la solicitud del propio Presidente a las Fiscalías de informar sobre los avances de la investigación, -si es que existen- ninguna, tanto la de Veracruz, al mando de Verónica Hernández Giadáns, como la General, a cargo de Alejandro Gertz Manero, han señalado una sola palabra sobre el caso.

Denuncias

1.- Enriquecimiento ilícito

El 16 de mayo de 2013, el expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, denunció ante la entonces PGR a Yunes Linares por enriquecimiento ilícito de más de 3 mil millones de pesos.

Tres años después, el 6 de mayo de 2016, Espino Barrientos exigió a la PGR darle seguimiento a la denuncia. Nunca lo hizo.

2.- Pederastia

El 17 de mayo de 2016, asociaciones de derechos humanos denunciaron a MAYL por los delitos de corrupción de menores.

La afectada Edith Encalada, también víctima de Jean Succar Kuri, aseguró que Yunes Linares formó parte de un grupo de políticos y empresarios involucrados en esos delitos.

3.- Lavado de dinero

El 5 de agosto de 2016, Javier Duarte -hoy preso- presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la PGR. De acuerdo con la denuncia, MAYL adquirió 26 propiedades por más de 400 millones de pesos, de manera directa, y a través de su esposa Leticia Márquez y de sus hijos Omar, Miguel Ángel y Fernando, así como de cuatro empresas familiares que han sido directamente administradas por ellos mismos.

4.- Violación de la intimidad

El 15 de junio de 2020, Karime Macías presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en representación de sus tres hijos, en contra de MAYL y en contra Jorge Winckler por los delitos de incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias; además de coacción, amenazas y violación de la intimidad. El 29 de mayo de 2018, Yunes presentó una investigación con fotos, audio y video de las actividades de Macías Tubilla en Londres. En una conferencia, MAYL presentó un seguimiento a la vida de Karime en la capital del Reino Unido, por medio de grabaciones captadas de modo clandestino.

5.- Extorsión

El 14 de octubre de 2019, MAYL admitió que la FGE integraba una orden de aprehensión contra él por el delito de extorsión.

Esto, luego de que después de ganar las elecciones de 2016, el entonces gobernador electo sostuvo reuniones con operadores de Javier Duarte en donde en persona les ofreció beneficios a cambio de devolver bienes adquiridos, supuestamente, con recursos públicos.

6.- Delitos electorales

El 10 de mayo de 2018, el entonces candidato a la gubernatura Cuitláhuac García Jiménez denunció a MAYL ante la Fepade por el desvío de recursos públicos a la campaña "Por Veracruz al frente", de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez.

7.- Ejercicio indebido del servicio público

El 23 de abril de 2015, el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, encabezado por César Del Ángel Fuentes denunció ante la entonces PGR a MAYL por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado, y enriquecimiento ilícito, por lo que se abrió la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/MVII/077/15.

8.- Difamación

El 18 de abril de 2013, la exdirectora del Instituto Municipal de las Mujeres de Boca del Río, Aurora Delgado presentó una denuncia contra MAYL y sus hijos Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez. Esto, luego de que los tres Yunes acusaron a Aurora Delgado de un uso electoral de los programas sociales con fines electorales, a favor del PRI.

9.- Desaparición y tortura

El exdirector de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, formuló una denuncia el 16 de mayo de 2019 contra MAYL y Jorge Winckler por seis delitos y entre estos tortura y desaparición forzada. El defensor de Gilberto Aguirre, Jorge Reyes Peralta, aseguró que la detención de su cliente se sustentó en una venganza política de Yunes Linares y Jorge Winckler, porque se negó a incriminar al exfiscal Luis Ángel Bravo en una investigación por el delito de desaparición forzada.

10.- Anomalías en adjudicaciones

El 26 de junio de 2019 el Orfis presentó una denuncia penal contra MAYL por la asignación directa de tres contratos en la Secretaría de Salud durante su ejercicio como gobernador, esto por un monto de 71 millones de pesos. Por la rehabilitación del Área de Ginecología del Hospital "Dr. Luis F. Nachón" en de Xalapa por 37 millones 415 mil 318.19 pesos; por la rehabilitación del Área de Quirófano del Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", en Xalapa, por 31 millones; así como de la supervisión de obra del Hospital Regional "Dr. Luis F. Nachón" en Xalapa por 2 millones 923 mil pesos.

Además el 4 de junio de 2019, el auditor del ORFIS, Lorenzo Portilla presentó una denuncia ante la FGR en contra la administración de Yunes Linares por irregularidades derivadas del Sistema Estatal de Videovigilancia, en un contrato con la empresa Comtelsat S.A. para instalar y operar 6 mil 476 cámaras de vigilancia, por un monto de mil 100 millones de pesos.

Propiedades

Es urgente que rinda cuentas. Miguel Ángel Yunes Linares es señalado desde hace más de una década de supuesto enriquecimiento ilícito, llamadas telefónicas comprometedoras, bienes inmuebles de estratosféricos valores, un enramado de empresas "familiares" y rendición de cuentas dudosas.

1.- Un departamento en Estados Unidos, con valor de 382 mil 900 dólares.

2.- Un yate Tiara modelo 2005, el famoso yate "Ulúa", el cual según acusaciones, utiliza para pasear alrededor del mundo. El costo del yate tiene un valor de aproximadamente 2 millones de pesos.

3.- Una camioneta RangeRover modelo 2011, comprada seminueva por 350 mil pesos.

4.- Obras de arte y artículos de casa por 4 millones de pesos.

5.- Cuatro inversiones bancarias de entre 100 mil y 500 mil pesos.

6.- Una casa que habita en Boca del Río en la Riviera del río Jamapa a nombre de su empresa Veracruzana de Bienes Inmuebles S.A de C.V. Pero se sabe que vale 35 millones de pesos.

7.- Dijo también que poseía otros vehículos de los cuales no dio detalles, sin embargo se sabe son 5 camionetas Suburbans que se mandó a hacer a la medida con un blindaje presidencial nivel VIII. Cinco unidades Chevrolet Suburban LTZ 4 por 4 2017 color blanco con blindaje. Cuyo precio por unidad ronda según expertos en la materia los 4 millones de pesos. Con esto Yunes estaría gastando alrededor de 20 millones de pesos en tan sólo 5 unidades para su uso personal.

Según notas periodísticas nacionales, las camionetas fueron vendidas a crédito por los empresarios José Luis y Ramón Gómez Sañudo (Grupo Chevrolet Gruver).

8.- El departamento o Pent House, ubicado en el número 1155 de la calle Brickell Bay Dr. Unit 311, en Miami. Él y su esposa aparecen como propietarios, según se especifica en los documentos, con un valor actual comercial de 10 millones de pesos (poco más de medio millón de dólares). Cuenta con sala de cine, carril de nado y carril de boliche.

9.- Departamento en Nueva York con valor de 2 millones de dólares (más de 37.5 millones de pesos) ubicado en la 5ta Avenida y un edificio entero de 58 millones de dólares en Nueva York.

10.- Diez departamentos en la prestigiada zona de Polanco, 4 de ellos en un mismo edificio.

11.- Pent House 1 #708 calle Cicerón en Chapultepec, Polanco con el nombre de Omar Yunes Márquez como dueño (4 millones 496 mil 856 pesos).

12.- Casa ubicada en Platón 433 colonia Chapultepec Polanco a nombre de Omar Yunes (4 millones 700 mil pesos).

13.- En el año 2011 adquirió una casa más en Calderón de la Barca #27 en la tercera sección de Polanco con valor de 25 millones de pesos a nombre de Omar Yunes.

14.- Otra casa #1110 en la avenida Horacio en la tercera sección de Polanco en 14 millones 950 mil pesos.

15.- Departamento B-104 en Hegel 315 en la V sección de Polanco, de 198 metros cuadrados el cual compró Omar Yunes en 5 millones de pesos el 8 de marzo del 2007 con escritura pública 688j08 folio real 1210006, el precio de venta es de alrededor de 15 millones de pesos.

16.- Casona o residencia en Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, calle Serranía #42, de un poco menos de una hectárea (970 m2) a nombre de Leticia Márquez Mora (30 millones de pesos su valor)

17.- Una casa de 450 metros cuadrados en Coatepec de Morelos, Michoacán, con valor aproximado de 15 millones de pesos.

18.- Mansión en Alvarado por 35 millones de pesos con 3 canchas de tenis, spa y autolavado propio

19.- Condominio aledaño a su mansión de 45 millones de pesos en Alvarado.

20.- Casa con el número 9 en el club de Golf Villarrica de Alvarado, con un valor de 6 millones de pesos.

21.- Departamento en Torre Blue del bulevar Manuel Ávila Camacho # 680 en el fraccionamiento Costa de Oro, 182 m2 con valor de 5 millones 800 mil pesos.

22.- Casa #1028 en el fraccionamiento Costa de Oro valuada en 5 millones de pesos.

23.- Casa #115 calle Antón Lizardo en el fraccionamiento Costa Verde valuada en 5 millones de pesos.

24.- Casa #19 en la Colonia Revolución en Boca del Río con valor de 3 millones de pesos.

25.- Casa en Avenida Pino Suárez #89 en el Centro de la ciudad de Veracruz valuada en 4 millones de pesos.

26.- Departamento 1-A de la calle Magallanes en el fraccionamiento Reforma de la ciudad de Veracruz con valor de 2 millones de pesos.

27.- Lotes 9 y 10 del fraccionamiento Costa Verde donde se construyó una torre de departamentos con valor de 4 millones de pesos.

28.- Residencia en campestre de Coatepec, Veracruz, en Arboledas #21 del fraccionamiento Briones con valor de 7 millones de pesos.

29.- Construcción en el bulevar Manuel Ávila Camacho valuada en 6 millones de pesos.

30.- Bodega en avenida Pino Suárez en Veracruz en el domicilio 1277 en la colonia Cristóbal Colón con valor de 3 millones de pesos.

31.- Rancho Santa Gertrudis de RL ubicado en el municipio de Tres Valles, Veracruz, de dos millones de dólares aproximadamente su valor.

32.- Rancho La Fermina, ubicado en Tierra Blanca, Veracruz, con 400 hectáreas.

33.- Cadena de restaurantes de comida oriental de alto estatus de nombre "Sushi Itto", con franquicias en varios estados y a nombre de Omar Yunes Márquez.

34.- Gasolineras en Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan y Cuitláhuac. Valor aproximado: 60 millones de pesos en total.

35.- En zona conurbada, una de sus gasolineras ubicada en bulevar Manuel Ávila Camacho, entre las calles de Simón Bolívar y Cristóbal Colón hace años llevaba el apellido Yunes en sus facturas, tiempo después la razón social cambió.

Cronología

1969 se afilió al PRI y dirigió el Frente Renovador Estudiantil Veracruzano

1997 dirigió al PRI estatal

2004 renuncia al tricolor

2008 se afilia al PAN