es_posible_enajenar_inmuebles_sin_embargo,_no_es_prioridad:_indaabi

En entrevista en esta ciudad explicó que las propiedades de la federación tienen como principal función el uso público, de modo que puede destinar sus edificios a entes de los tres niveles de gobierno, pero en casos especiales cabe la posibilidad de que pasen al sector privado, situación que no es común.

El gobierno federal no está enajenando propiedades públicas, pero sí es posible esa figura cuando le resulta incosteable algún inmueble, afirmó Jacqueline Fonseca Castellanos , directora de Administración, Mantenimiento y Operación de Inmuebles Federales del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales.

"Una institución pública solicita un inmueble para prestar servicio público, y se puede dar en varias figuras: se puede dar en destino, que es la que más se ocupa; o se puede dar en donación, dependiendo del tipo de institución que lo solicite", abundó Fonseca Castellanos.

Sin embargo hay casos en que nadie los solicita y no es costeable tenerlo sin que beneficie a nadie.

Dejó en claro que en esos pocos casos es porque era lo más conveniente, y no porque exista una política de deshacerse del patrimonio del estado.

"La enajenación es el último medio: los inmuebles federales no están hechos para que se enajenen porque no es su finalidad. Pero hay muchas veces que presupuestal o económicamente es lo más viable, y a veces, cuando ya no son solicitados, se opta por enajenarlos mediante un proceso legal establecido, que es la enajenación pública", subrayó la funcionaria del INDAABI.

Sin entrar en detalles dijo que en el estado de Veracruz sí ha habido enajenaciones, pero no es la generalidad.

La representante del INDAABI viajó a la ciudad de Veracruz para constatar el avance en la rehabilitación del Palacio Federal ubicado en la avenida 5 de Mayo entre Rayón y Ocampo, pues recalcó que una de las principales funciones de esa institución es que los inmuebles se encuentren en condición óptima.

Aclaró que los edificios identificados como Palacios Federales no se pueden enajenar, pero sí es posible hacerlo, por ejemplo, cuando se trata de un terreno u otro inmueble, mediante los procesos legales establecidos mediante la transparencia jurídica.

