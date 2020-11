Erika clama ayuda para cirugía de seno; 'quiero vivir', dice

Con un sentido 'quiero vivir' surgido desde lo más hondo de su ser, Erika Alonso Mejía clamó por ayuda enfrentar el cáncer de mama y no sumarse a la estadística fatal.

Dijo que en el año 2019 le diagnosticaron el cáncer del lado izquierdo en el Seguro Social y la enviaron a la unidad de la Ciudad Industrial El Framboyán para recibir quimioterapia. Con ello tuvo cierta mejoría, pero quiere que le hagan una cirugía programada para abril de 2020 y que nunca se hizo.

"El cáncer que tengo es agresivo y necesito atención rápida, que me operen porque yo quiero vivir. Al tener el tumor estoy haciendo más células cancerígenas. Tengo el pulmón lastimado, el hígado la mitad está invadida, pero sé que Dios me va a ayudar; le estoy echando ganas porque yo quiero vivir, porque es una lucha.

"He tenido que estar sin comer, no me podía levantar, cuando me empezaron a hacer la quimio ya me pude levantar y caminar; nada más me habían dado Paracetamol y ya ahorita me están dando Tramadol, pero al principio tuve que aguantarme los dolores de mi brazo y de mi seno", explicó Alonso Mejía.

Resaltó que las personas con cáncer libran una batalla que se les hace interminable y que muchas terminan perdiendo.

En su caso, dijo que es viuda y que sus hijos no están.

Erika Alonso tiene 43 y vive con su padre, de 79 años, en la Calle 1 número 50, en la colonia El Vergel.

Clamó por ayuda y puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 2291620387, y su cuenta de Facebook en la que aparece como Erika Alonso Mejía.

Agradeció públicamente el apoyo de Anahíd Violeta López, de la asociación Mechones de Esperanza, quien le donó una peluca que estrenaba durante la entrevista.