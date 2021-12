El hombre, de 30 años, lidia con el regateo de la gente que se acerca a comprarle las piezas de bisutería que vende en la esquina de las calles Cortés e Hidalgo, en la zona de mercados del puerto de Veracruz.

Aunque le da pena admitir que sus clientes le piden que abarate el costo de sus productos, Erick reconoce su valor como artesano y espera que los demás también valoren el tiempo que dedica a la creación de sus artesanías.

Desde que tenía 10 años, veía a su madre tomar hilo, aguja y chaquiras para tejer piezas de bisutería, desde aretes, collares, pulseras, diademas y hasta monederos, que ahora él mismo diseña y crea.

La imaginación lo lleva a tejer piezas que cautivan a los jarochos. Las flores mexicanas son su mayor inspiración y, por ello, sus collares más elaborados tienen desde girasoles, rosas y hasta alcatraces.

Al gusto del cliente

Sin embargo, Erick es capaz de crear los diseños que los clientes tienen solo en la mente o que llevan en imágenes: "Los hago al gusto del cliente", comenta.

Desde hace tres años, se coloca desde las cinco de la tarde con una canasta llena de aretes y pulseras en las inmediaciones del Mercado Hidalgo, saca un muestrario y collares chicos y grandes con flores o patrones geométricos. Aparte, en un tapete, acomoda las diademas y monederos.

Labor artesanal

"Para las piezas grandes me tardo una semana, pero no todo el día, lo hago por ratos, para las piezas chicas como los aretes me tardo media hora en terminarlas, para los brazaletes sí me demoro un poco más", cuenta.

Los precios de sus productos varían según el tamaño y la complejidad del tejido, por ejemplo, cada par de aretes pequeños los vende en 30 pesos y las pulseras desde 50 pesos.

También hay brazaletes que ofrece en 150 pesos y collares largos con diseños únicos desde 500 hasta 550 pesos.

Erick ya tiene un espacio en el mercado Hidalgo, lugar en el que con sus adornos de hilos y chaquiras que sustituyen a los materiales preciosos maravilla a la gente que pasa.