Entregará Canacintra y Rotario dispositivos para videollamadas en hospitales

La Canacintra Veracruz y el Club Rotario entregarán dispositivos para videollamadas a hospitales COVID.

Félix Martínez Álvarez, presidente local de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, señaló que la finalidad es que pacientes y familiares puedan interactuar entre ellos.

Los equipos se donarán a los nosocomios de Veracruz, Boca del Río y Tierra Blanca.

Y es que afueras de los hospitales hay personas angustiadas a la espera de noticias de sus pacientes y de poder hablar con ellos.

"Una de las ideas es entregarles una tabletas de computación, para que en el área de contaminados el paciente pueda ver a sus familiares. Es realmente increíble ver como el familiar está afuera del hospital esperando noticias de su paciente, de su evolución, de su pronto alivio, y no puede tener acceso y no están guardando la sana distancia. Considero que una tabletas los puede acercar, ellos pueden conseguir un teléfono, de tal manera que puedan tener una video conferencia".

Martínez Álvarez, señaló que la donación será de al menos cuatro tabletas por hospital, además de la colocación de equipos para poder mejorar la señal y que la video conferencia se desarrolle con mejor calidad, la entrega se haría la segunda semana del mes de julio.

"Yo sé que no es fácil, a lo mejor alguien tiene una tableta usada y no le está dando el uso, también la recibimos, no se trata de artículos nuevos, se trata de ayudar, y si hay una tableta en buenas condiciones, bienvenida, y si son 5 o 6 o 10, sería mucho mejor, y ya estando en contacto con los hospitales, ya veríamos la forma de instalar el routeador, que ha de tener un costo como de 3 mil o 4 mil pesos".

El Club Rotario Veracruz – Boca del Río también hizo llegar pañales, electrolitos, caretas, cubre bocas, y overoles.