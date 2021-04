Entregan nombramiento a príncipe de Camerún, Jean Louis Bingna

El cariño que los mexicanos tienen, ese amor al prójimo con el que me recibieron en Jilotepec es lo que le hace falta al mundo para cambiar, dijo el príncipe de la tribu Bantú, de Camerún, Jean Louis Bingna, quien fue declarado huésped distinguido en Jilotepec, en una ceremonia donde la señora María de Lourdes Lara López, a nombre del presidente municipal, Sergio Fernández Lara, quien se encuentra convaleciente por Covid-19, le entregó el nombramiento al príncipe exiliado en México y otorgó las llaves de la ciudad a la gobernadora de los Pueblos Originarios de Veracruz, Rosita Martínez Facundo.

"Los bantú queremos hermanar nuestra cultura con un pueblo de usos y costumbres como es Jilotepec, un municipio con mucha cultura y tradición, uno de los municipios de México que todavía lucha por conservar sus usos y costumbres, nos da, en verdad, mucho gusto poder formar un hermanamiento con ellos y esperamos ver cómo podemos intercambiar parte de nuestras culturas", señaló.

Dijo sentirse muy emocionado pues en Jilotepec lo han hecho sentir en familia.

"La gobernadora de los Pueblos Originarios de Veracruz, Rosita Martínez Facundo y todo el equipo de Jilotepec nos han dado un recibimiento muy cálido, vertí muchos lágrimas aquí, me recibieron con muchos regalos y me hicieron sentir ese amor y cariño que los mexicanos tienen, algo muy valioso de la cultura de México, esto para mí es algo muy importante", agradeció.

Dijo que a pesar de todas las adversidades que la humanidad padece hay que seguir adelante.

"Vamos a seguir adelante, vamos a luchar por la humanidad, entendemos que nos equivocamos mucho, pero aún estamos a tiempo de buscar la forma de reparar todos nuestros errores que hemos tenido como humanidad, pues el día que retomemos esa conciencia, la paz en el mundo será inminente. Así como me recibieron en Jilotepec, donde conviví con todos, nos tomamos fotos, platicamos con cariño, ese amor al prójimo es lo que se necesita en el mundo", aseguró.

Agregó que están trabajando mucho en promover la paz mundial y reconoció la labor que México ha realizado en defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia social, especialmente en Jilotepec, dónde reconoció la labor a un grupo de ciudadanos que han dedicado parte de su vida a esta lucha.

"México necesita una campaña de tratado de paz y explicar la realidad sobre ese tema de derechos humanos, pues se habla mucho de los derechos humanos, pero nadie habla a fondo de los derechos humanos, hay mucha literatura del tema, pero nadie dice por qué no funciona, desde la caída del muro de Berlín no cambió nada, porque la gente tomó el tema como una cuestión política, pero no como un derecho humano real".

Subrayó que los derechos humanos no son un problema de política, son un problema real, un problema social.

"El ser humano debe de vivir muy bien, ser libre, debe poder viajar de un pueblo a otro sin tener ninguna dificultad, y en los países cada vez son más las barreras a los derechos humanos, pues hay países en donde si no tienes visa no puedes entrar", aseveró.

Explicó que hay dos tipos de paz, la paz interna y la externa que abarca a la familia, con un buen entorno, trabajo, sin embargo cuando no se tiene paz interna no puedes tener paz externa, por eso la paz no funciona.

"Por ejemplo, en los países árabes, donde Irán e Irak son dos países enemigos de toda la vida, en África hay muchos problemas por la cuestión cultural, por los problemas de frontera, de economía, por lo que es necesario trabajar en la cultura del amor, al mundo le falta amor, eso es lo que nos va a salvar y a ayudar a resolver tanto conflicto que hay en el mundo. Tenemos que trabajar para hacer entender a la humanidad que lo único que nos puede salvar es el amor, por eso Jesucristo llegó a la tierra para llevar la cultura del amor", dijo.

Reprobó la envidia y los cotos de poder.

"Hay que erradicar la envidia que hay en los seres humanos, porque llegamos sin nada y el día que nos vayamos a morir no nos vamos a llevar nada, no hay un ser humano que se haya muerto y que lo hayan enterrado con su dinero, su coche o su avión", concluyó.