Endurecerá CONAGUA medidas para tratamiento de aguas residuales

La Comisión Nacional del Agua será más estricta para que los ayuntamientos cumplan con el tratamiento de aguas residuales, pues a nivel estado solo funciona el 10 por ciento de las plantas y no de forma óptima.

El director del Organismo de Cuenca Golfo Centro (OCGC) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), biólogo Pablo Robles Barajas, citó de ejemplo al río Jamapa, que abastece a municipios como Veracruz y Boca del Río, ya que el afluente continúa siendo afectado por la deforestación y la contaminación, por ello en algunas partes reporta niveles mínimos.

Urgió a que los ayuntamientos asuman la responsabilidad que les corresponde en el tratamiento de las aguas residuales.

"Los que tienen la concesión son los ayuntamiento, no los organismos operadores. Corresponde a los ayuntamientos vigilar y cuidar lo que está pasando, ver a quien le dieron los derechos para llevar el agua a los usuarios. El 10 por ciento de las plantas de tratamiento funcionan y no al 100 por ciento. No existe conciencia en los ayuntamientos y Conagua va a ser más dura en vigilar esto".

Agregó que se debe esclarecer en que se invierte el recurso que se cobra a los usuarios en Veracruz por de servicios ambientales.

Originalmente el dinero se canalizaba a la protección del Parque Pico de Orizaba, pero actualmente el concepto sigue apareciendo en los recibos y se desconoce en que se aplica.

"No sabemos que le están haciendo a ese recurso que antes llegaba allá arriba. Antes SAS (Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano) mandaba el dinero y Conafor ponía otra parte proporcional y con ello se mantenían los invernaderos, se sembraban los pisos y otras actividades. No corresponde a Conagua cobrar este recurso. Gobierno del Estado autoriza a los municipios para que se cobre el dinero".

Advirtió que 2020 fue de poca lluvia, pues lo niveles se ubicaron por debajo de la media, pero 2021 se pronostica con valores 3 por ciento abajo que el año pasado, lo que urge a implementar una política de cultura del agua, pues se trata del recurso más importante.

En el caso del Jamapa explicó que el afluente se alimenta de la capacidad de condensación de la humedad que llega del Golfo de México a la montaña (parte fría), pero por la deforestación cada vez baja menos agua.

Aunado a ello, en más de 80 kilómetros, se ubican cerca de 17 municipios que extraen el elemento y lo devuelven contaminado.

"Cuando llueve mucho, ustedes aquí en Boca del Río ven que baja y lo que sale al mar es lodo. Está la rivera del río que no tiene vegetación y el agua baja y deslava el suelo, por eso el río Jamapa se ve llegando al Golfo con puro lodo. Se está perdiendo el suelo porque no tiene la cubierta vegetal que ayuda a mantener la temperatura, que no se evapore".