Endurecen normas para constructoras en Veracruz

Aunque podría considerarse tardía a 10 meses y medio de que concluya la actual administración, el ayuntamiento de Veracruz junto con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CONADEVI), serán más estrictos con desarrolladoras que quieran construir nuevos fraccionamientos.

Así lo dio a conocer el Regidor Primero, Luis Eduardo Pineda García, "Vamos a tratar de que todas y cada una de las desarrolladoras que incluyan su proyecto, se incluya siendo municipalizado y por supuesto la sustentabilidad y la compatibilidad para que tengan el desarrollo de ocupación".

Aunque la ley no le permite al ayuntamiento realizar obras en colonias que no están municipalizadas, por contingencia, da la atención ciudadana a algunas colonias o fraccionamientos que no lo estén.

"Puede ser por algún deslave, un socavón, situaciones fortuitas o fenómenos naturales, siendo la prioridad atender a todos y cada uno de los ciudadanos", argumenta el edil.

Pendientes

Fraccionamiento Lomas de Río Medio, Colinas de Santa Fe y algunos asentamientos como Paso del Pis, Camino Real, Pica Pica y todos aquellos más allá de Las Amapolas I y II así como los predios 1,2,3 y 4, la Emiliano Zapata, Agustín Lara, el predio La Loma, Caballerizas y colonia Dos Caminos son algunas de las no municipalizadas a las que se les ha dado atención.

También a algunos fraccionamientos que el año pasado ingresaron a la lista de municipalizados, "En la colonia Dos Caminos solamente faltan 5 calles por pavimentar que he ido a recorrer físicamente y estamos por concluirlas", dijo Pineda García.