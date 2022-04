De acuerdo a la Ley de Vida Silvestre para el Estado de Veracruz, que existe desde el 2018, el Zoológico Miguel Ángel de Quevedo debe de ser un santuario, ya que es evidente que no se ha aplicado esta ley, y que básicamente el municipio no quiere o no puede cumplir, y que afecta a los animales ahí confinados, un ejemplo de ello son las 120 muertes de ejemplares de varias especies contra únicamente dos alumbramientos, en la administración pasada, señaló José González, presidente de la Asociación Veracruzana para la Concientización Ambiental A.C.

"Ojalá que ahora sí cambien las cosas y que el zoológico de Veracruz, realmente se maneje de acuerdo a los establecido en el artículo 38,39 y 40 donde se estipula que la conservación de la vida silvestre fuera de su hábitat natural se debe llevar a cabo de acuerdo con las disposiciones de la Ley Estatal de Protección al Ambiente, de esta Ley y de los ordenamientos que de ellas se deriven, así como con arreglo a los planes de manejo aprobados, porque hemos visto que en la práctica no es así", subrayó.