En Veracruz, mujer denuncia a paquetería por robo

La usuaria Laura López dio a conocer que se percató del robo en el paquete que le mandó su marido desde el norte del país, por medio de la empresa Estafeta, la que hasta el momento no le ha dado respuesta, ni se ha hecho responsable, según denuncio.

Reveló que su paquete fue embalado el pasado 16 de marzo en la ciudad de Tijuana y su llegada a la ciudad y puerto se dio el pasado 23 de marzo de acuerdo al número de guía que les fue otorgado al momento de la transacción.

No obstante ya cuando se lo entregaron dentro del edificio de la misma empresa Estafeta en la avenida Ignacio Allende en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, se percató de que nada de lo que le habían enviado venía ahí.

"Y resulta que el día 23 de marzo, a la 1:15, vine aquí a la Estafeta que está en Arista y Allende, vine por mi paquete presente mi identificación, me pidieron mi número de teléfono, me entregaron el paquete y le dije a la muchacha que iba abrir el paquete ahí, me dijo ella que estaba bien, y en eso momento mire que no venían los documentos", señaló.

Inmediatamente la víctima reclamó la situación, pero la persona que la atendió le dijo que ese no era problema de ella, que se trataba de una situación que tenía que arreglar desde el sitio de donde lo mandaron, y por más que pidió hablar con un superior o encargado, nadie atendió su queja.

Ante tal motivo y por temor a que quienes hayan sustraído los papeles hagan mal uso de los mismos, acudió a interponer la queja primero ante la PROFECO, por el mal servicio que se está dando la empresa Estafeta, confirmó el abogado Jorge Alberto Parra Hernández, representante de la agraviada.

Finalmente, también se realizó una denuncia penal por posibles ilícitos o conductas como, robo, retención de cosa mueble, debido a que no se le dio ninguna respuesta ni atención, "Sólo se le dio a la agraviada un número 0800".

/pn