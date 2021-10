En Veracruz no hay riesgo de desabasto de Gas LP, los gaseros locales se encuentran en desacuerdo con las protestas de los comisionistas en el Valle de México y no contemplan acciones similares, a pesar de que buscan que Petróleos Mexicanos disminuya sus precios a los distribuidores.

Sin embargo, descartó movilizaciones que afecten la distribución del combustible en Veracruz.

"Las protestas que han sido presentadas en la Ciudad de México han sido encabezadas por un subgremio de distribuidores de gas no oficial, llamados comisionistas. Es una figura que ha operado allá por años y que hace que se trastorne la distribución de gas. Nosotros no tenemos planes de hacer las mismas prácticas de lo que sucedió en la Ciudad de México".

Admitió que, los empresarios gaseros de Veracruz no se sienten a gusto con el tope máximo de precios, pues ellos continúan adquiriendo el gas sin modificación alguna.

Es decir, buscan que también se establezca un precio máximo de compra ya que el manejo del combustible requiere infraestructura y gastos diversos.

Pese a ello no se dejará de llevar el producto a los usuarios locales.

"Nosotros estamos también inquietos, no estamos a gusto con el control de precios y estamos en diálogo con la autoridad para poder llegar a un acuerdo. No se ha logrado el precio justo y estamos haciéndole ver a la autoridad que debe quedar un margen de utilidad razonable para poder trabajar pero en este caso no hay esa situación".

Advirtió que, de mantenerse el margen de utilidad limitado, a mediano o largo plazo impedirá brindar un servicio completo de distribución de gas.

Por ello, confió en que la autoridad reconozca lo que solicitan.

"Hoy en día toda la actividad mundial económica se rige con base a la oferta y la demanda. El precio internacional actual del gas subió por eso no podemos decir una cantidad pero los precios deben estar acorde a lo que sucede en el mundo porque el gas ha subido mucho", concluyó.