Con lujo de violencia y amenazas además de golpes e intimidaciones, algunos desordenaron varias partes del domicilio de la agraviada robándose incluso varias pertenencias del hogar, sin dar explicaciones, el grupo buscaba a alguien, pero jamás dijeron a quién.

Noticia Relacionada Reconocen con Condecoración Miguel Hidalgo a 156 trabajadores del IMSS en Veracruz

No todos entraron, afuera se quedaron varios encapuchados y al no encontrar su objetivo se fueron, además de Guadalupe, fueron testigos su madre -a quien le despojaron de 25 mil pesos-, su hermano y su hijo menor.

Horas después Guadalupe Ramos se entera que interceptaron en la carretera a la altura de Cardel a su hijo de 28 años en aquel entonces y a su nuera y nietas, los bajaron del auto donde venían, los golpearon (a los adultos), a la esposa la desnudaron y les robaron también varias pertenencias, llevándose a "Rony" como ella le llama de cariño a su hijo.

Levantado

El joven padre se comunica más tarde con ella y le informa que fue prácticamente secuestrado por policías ministeriales de Cholula, Puebla que además de golpearlo varias veces le dijeron que su esposa e hijos estaban muertos, además de hacerlo firmar documentos en contra de su voluntad.

Días después se entera que "Rony" fue capturado por su supuesta participación en el secuestro del exalcalde de Zacatlán, Puebla, Luis Márquez Lecona y que ya estaba detenido en el Cereso del mismo lugar donde hoy a sus 29 años vive una retención ilegal.

"Levanté denuncia en Derechos Humanos, en A quien corresponda, en la Fiscalía de Cuervo, pedimos video y resulta que no sirve ninguna cámara, sirven sólo para cuando les ocupa a ellos; aquí lo que queremos es justicia, la verdad el chamaco se me está yendo ahí adentro, no lo han sentenciado todavía, las personas que lo acusan no se presentan a las audiencias no se por qué".

Guadalupe ha llevado el caso con varios abogados que sólo le han sacado el poco dinero que le queda, además de que le han dejado tirado el caso y antes de ello sólo le pedían más y más dinero, señala que si eran ministeriales de Puebla, no tenían jurisdicción de actuar en territorio que no es suyo.

Turbio

En Zacatlán, Puebla, según comentarios vistos en redes sociales, los ciudadanos acusan que el supuesto secuestro que vivió el exalcalde fue en realidad un autosecuestro para robar dinero.

"He tocado puertas y nadie me hace caso, siento que todo esto está muy turbio, incluso la carpeta de mi hijo y de este muchacho (vecino involucrado) desde un principio está mal".

Y es que hay contradicciones del exalcalde de Zacatlán al cual muchos ciudadanos de allá lo consideran una "fichita".

"Este señor argumenta en su primera declaración que jamás pudo ver a sus secuestradores porque iban encapuchados, que nunca los vio y que no sabía quiénes eran, y ahora en el juicio resulta que si los reconoce, contradiciéndose él mismo".