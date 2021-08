en_veracruz,_empleados_del_inah_exigen_pago_de_prestaciones

Ruth Elizabeth Arboleyda Castro, investigadora del INAH, señaló que a nivel nacional son 74 afectados y 35 en Veracruz y Xalapa, mismos que aprobaron la evaluación de 2019.

Cabe mencionar que, los cambios de categoría se hacen cada dos años y una vez formalizados se empiezan a pagar cada 1 de enero del siguiente año.

"No se ha pagado este cambio de categoría, la 23 evaluación, la pasada, ahorita estamos en la 24 y la respuesta que nos dan es que Hacienda no da, pero no nos dicen a quien hay que pedírselo o si ya hicieron gestiones para que Hacienda reconozca el adeudo y le dé presupuesto al INAH".

Acusaron que el instituto también les retrasó el pago de algunas prestaciones.

No especificaron el monto pendiente, sin embargo, el atraso corresponde de enero de 2020 a septiembre del mismo año, pues en octubre los comenzaron a regularizar pero sin retroactivo.

"Deben nueve meses de retroactivo de nivelación salarial pero además está lo significa en término de respeto a nuestra normatividad laboral ya los mecanismos pactados por la autoridad desde hace más de 40 años".

Arboleda Castro, señaló que desde el cambio a la Secretaría de Cultura se agudizó el problema de retraso en pago, hay negociaciones prolongadas en materia laboral, entre otros.

Se dijeron preocupados porque los encargados del INAH demuestran desconocimiento del derecho. Los investigadores marcharon del Baluarte De Santiago a las oficinas del INAH.