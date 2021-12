"Estaré cambiando tatuajes por juguetes para los niños de escasos recursos del 1 al 24 de diciembre 2021, serán tatuajes de máximo 5 cm. a una sola línea y una sola tinta, el juguete debe de ser nuevo de preferencia con valor de $300 pesos o más, si traes juguetes usados deben de estar en buen estado y sanitizados, solo se cambiarán por un tatuaje", dijo el Santa Claus tatuador.

Noticia Relacionada Uber no se va de Veracruz; reforzará inversión y rechaza confrontarse con Cuitláhuac

El titular de "Pachamama Tatto" aclaró que los juguetes deben presentarse acompañados de su ticket de compra, que no usen baterías y que no sean de temática de violencia (pistolas, soldados, etc.).

Este acto de altruismo, lo realiza Ángel desde el año pasado para darle a los niños con escasos recursos la posibilidad de recibir un regalo en navidad. Fue así como a través de sus redes sociales dio a conocer la edición 2021.

¿Dónde y cuándo?

Los juguetes serán entregados por Ángel Miranda Cogco vestido de Santa Claus a los niños en condición de calle, el acto se llevará a cabo a partir del día 25 por lo que la gente tiene hasta el día 24 hasta las 7 de la noche para llevar los juguetes.

"También se aceptará que si pagan un servicio normal de tatuaje y quieren donar, el costo del juguete no tendrá que ser de $300 pero sí nuevo o en buenas condiciones", puntualiza el tatuador veracruzano.

Para agendar la donación y la aplicación de la tinta o el tatuaje, el número de whatsapp es: 2292656423."Pachamama Tatto" se ubica en el fraccionamiento Flores del Valle de Veracruz.

Además, Miranda Cogco aclara que los juguetes no son acumulables, es decir, no por llevar 5 juguetes, se les pondrá un tatuaje de mayor tamaño o de más de una tinta, quien reciba el tatuaje deberá portar cubrebocas durante el proceso de elaboración.

A superar

La convocatoria se puede encontrar en facebook en Pachamama tatto, en la página Ángel Cogco y en instagram en Angelito Cogco. El día de la repartición grabará un video y agradecerá a todos los que donaron dando a conocer sus nombres.

El año pasado repartió 60 juguetes a aproximadamente 30 infantes de 5 diferentes colonias y algunos cruces con semáforos, por lo que este año espera superar la cifra de pequeños. En la anterior edición tocaron 2 o 3 juguetes por niño.