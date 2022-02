En sesión extraordinaria se votará sobre Ultrajes a la Autoridad: Gómez Cazarín

Es necesario definir sobre los delitos de Ultraje a la Autoridad para que no haya inocentes cumpliendo penas y poner fin a la incertidumbre de la sociedad, consideró Juan Javier Gómez Cazarín , presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

Aunque la decisión será de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales aseguró que se escucharán todos los posicionamientos.

"Respetaremos el dictamen de ellos pero queremos oír a todas las voces. No quiero adelantar pero a lo mejor hacemos una (Extraordinaria). Nosotros estamos esperando los tiempos. Ya hay un análisis con muchas opiniones no solo de abogados sino de ciudadanas y ciudadanos. Los análisis se tienen que hacer, el tiempo no está determinado todavía".

Reiteró que no se busca que haya inocentes en la cárcel pero tampoco delincuentes en la calle.

A su parecer no solo debe analizarse el actuar de la Fiscalía General del Estado sino del Poder Judicial, pues quienes emiten las sentencias son los jueces.

Las pláticas se encuentran avanzadas y seguramente se definirá a corto plazo, aunque existen abogados a favor y en contra ya que no debe desprotegerse a los policías.

"Así como hay policías que abusan del poder también hay gente que ultraja a los policías".

Elecciones extraordinarias

El Tribunal Electoral de Veracruz necesita mayor presupuesto para atender temas relacionados con las elecciones extraordinarias de Amatitlán, Jesús Carranza, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía.

El diputado local de Morena rechazó que los 10 millones de pesos para Servicios Personales obedezcan a un "pago de favores" al magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien votó, en su momento, por echar abajo el resultado electoral del municipio de Veracruz.

"Son elecciones extraordinarias y lo que menos quisiera el gobierno es estar soltando dinero para más gastos políticos pero desafortunadamente en estos municipios las elecciones no se concretaron y hay un gasto extraordinario por lo cual se tiene que aprobar y autorizar este gasto para las elecciones extraordinarias. Si el magistrado recibiera directamente el pago, pues opinaría otra cosa".

Para atender una elección se tiene que contratar personal que garantice una correcta logística y desarrollo del proceso, por dicha razón se consideró un gasto extraordinario.

El legislador condenó que la oposición se queje cuando las decisiones de los tribunales no les favorecen y no digan nada cuando la balanza se inclina a su favor.

"Los compañeros cuando se ven beneficiados con decisiones no dicen nada pero sino manifiestan que Morena está apoyando a los magistrados pero esto es falso, nosotros respetamos la vida partidaria de todos los entes del estado de Veracruz".

Cabe mencionar que en los municipios en los que se tendrán que repetir las elecciones el próximo 03 de abril son: Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.

En los primeros dos porque no se contaba con las actas de escrutinio y cómputo para dar certeza al resultado de las elecciones y en los últimos dos, por el rebase de topes de campaña.

Por otro lado se pronunció a favor de la Reforma Electoral y sobre todo de recortar las prerrogativas a los partidos políticos.

Aunque debido a las elecciones extraordinarias se revirtió el recorte y será catado, más adelante la legislatura local apoyará las gestiones que lleve a cabo el ejecutivo estatal sobre el tema.

Cabe recordar que recientemente el gobernador adelantó que presentará las veces que sea necesario el planeamiento de recorte de prerrogativas a los partidos políticos.

"Yo estoy totalmente de acuerdo en la reducción de prerrogativas de todos los partidos, no solo de Morena sino de todos pero lo correcto sería que ningún partido recibiera ni un solo peso para gastos políticos. Que el que quiera ser político que le cueste y no al pueblo veracruzano".

El diputado confió en que las elecciones extraordinarias no recrudezcan la inseguridad y violencia en el estado.

A su parecer las elecciones pasadas transcurrieron con tranquilidad a pesar del jaloneo en los municipios donde habrá comicios extraordinarios.

"Esperemos que se mantenga el orden y la paz. Lo que queremos es que el ciudadano pueda ir a ejercer su voto libre y soberano. Buscamos que todo sea con mucha paz".

Finalmente señaló que en la actual legislatura podrían salir adelante temas como matrimonio igualitario e identidad de género.

"Es un tema que no hemos estado tocando pero saliendo de los temas fuertes la comisión podrá abordarlos y yo respaldaré lo que decidan".

