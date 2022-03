El integrante de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, A C., Alfonso Arnaiz Vázquez, afirmó que ese sector parece en peligro de extinción porque las deudas acumuladas en más de un lustro por los gobiernos no le han permitido repuntar y la mayoría prácticamente ya no existe porque sucumbió a la crisis primero económica y luego sanitaria, y ahora sólo unos cuantos concentran los contratos de obras, pues tienen la capacidad económica para soportar el no pago por periodos largos.

