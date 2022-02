La situación de este hombre de la tercera edad, se hizo viral en las redes sociales a través de un vídeo y por testimonios de pobladores de esa localidad.

Él mismo da testimonio de su queja haciendo mención que no pudo hacer su trámite para obtener una pensión, al mismo tiempo mostraba la realidad en la que vive.

Por fortuna, algunas personas que son originarios de Misantla, al conocer esta triste historia le llevaron ropa, comida y dinero.

Además, dichas personas altruistas se percataron que en su pequeño jacal cercado con cobijas y nylon, apenas cabe para dormir.

Por lo que solicita urgentemente ayuda y de un médico pues padece de una hernia que se le hincha y le produce intenso dolor.

"Aquí vivo en este lugar, tengo mi casita de nylon y una lona, nadie me ayuda, nadie me había venido a ver, quiero que venga un doctor pues tengo una hernia que me duele a veces mucho y no tengo quien me ayude", exclamó.

Cabe destacar que con la temporada de los frentes fríos que se han registrado en los últimos días, sus condiciones de vida empeoran.

A decir de Don Roberto, se hace acompañar de su mascota quien es un perrito criollo y de quien no desea separarse nunca.

