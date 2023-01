En México debe prevalecer el estado de derecho: obispo de Veracruz

El mensaje de la Diócesis de Veracruz para el año 2023 es que todos los ciudadanos se hagan constructores de la paz, aseveró el obispo, Carlos Briseño Arch.

Sobre la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, y la violenta reacción de la delincuencia, exhiben la posibilidad de que "alguien" desde adentro de la estructura gubernamental los ayude, por lo que se debería llegar al fondo y cortar esa situaciónEn entrevista en la Catedral de Veracruz llamó la atención sobre posibles relaciones peligrosas desde adentro de las estructuras gubernamentales.

"Al final de cuentas, lo que sea, revela una situación muy triste y la situación triste es que los malos están, de alguna manera tienen una fuerza muy fuerte frente al gobierno y eso es muy grave y creo que ahí sí tenemos todos que poner lo que esté de nuestra parte porque lo que hicieron en Culiacán y en Ciudad Juárez de alguna manera son muestras de una ingobernabilidad donde hay unos grupos que están por encima del gobierno y eso no lo podemos permitir, ni lo puede permitir el gobierno ni lo podemos permitir los ciudadanos", aseveró Briseño Arch.

Recalcó que se debe denunciar esa situación y hacer una revisión dentro del gobierno para desalojar a los enemigos que puedan estar dentro de esa estructura.

¿COMPLICIDADES?

El jerarca diocesano dijo esperar que la detención de Guzmán sirva para que quienes tienen la responsabilidad de perseguir y atrapar a los delincuentes cumplan su trabajo y que el problema de la delincuencia se resuelva de una forma inteligente.

"Con violencia no se combate la violencia y sobre todo, ver si adentro de todas las estructuras hay gente coludida con todo este tipo de gente que hace que ellos tengan el poder porque al final de cuentas, si ellos tienen el poder es porque alguien se lo permite", puntualizó Briseño Arch.

Aseveró que el gobierno y los ciudadanos deben darse cuenta de que existe ese tipo de relaciones y no es un invento de algunos.

Aclaró que él como religioso no le dirá al gobierno lo que tiene que hacer, pero opinó que cada quién debería reflexionar sobre lo que tiene que hacer dentro de su ámbito.

Dijo que la Iglesia, por su parte, impulsará este año en todo el país los Conversatorios por la Paz porque ayudan a tomar conciencia de lo que debe hacer cada quién como ciudadano y no dejarle toda la responsabilidad al gobierno.

"Que esté año no estemos esperando en la suerte, si me va bien o me va mal, sino que nosotros tenemos que ser constructores, y apoyarnos en Cristo, pero también en hacer acciones concretas para ir desterrando lo malo que haya en nosotros y en toda nuestra sociedad ir sembrando lo bueno que podamos hacer unos para con otros", subrayó el obispo de Veracruz.

Briseño Arch confió que el reciente episodio de Sinaloa no dé pie a pensar en que se pudiera paralizar por momentos a todo el país.

"No, eso no, yo creo que eso sí sería... no, eso no, no creo que lleguemos a esos extremos, pero sí, el que los malos tienen una influencia en las estructuras, eso sí se ve precisamente porque se les permite actuar

"Al final de cuentas el estado de derecho tiene que prevalecer por sobre todo", aseveró Briseño Arch.

Foto: Heladio Castro.