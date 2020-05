En la mira 25 perfiles falsos que incitaban a saqueos en Veracruz

El Ayuntamiento de Veracruz detectó alrededor de 25 perfiles digitales que a través de redes sociales incitan a la realización de saqueos en la ciudad.

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Veracruz, Gianfranco Melchor Robinson, informó que los individuos fueron detectados únicamente de manera virtual, a través de las publicaciones que comparten.

Con los datos obtenidos por el departamento han reportado los casos a la Policía Cibernética, especificó el director de Gobernación municipal.

Entre las actividades de prevención, el funcionario municipal especificó que se mantienen en monitoreo permanente de redes sociales para detectar este tipo de perfiles y cruzar información con la autoridad competente para realizar las investigaciones.

La Policía Cibernética, especificó, es la autoridad encargada para interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y será esta autoridad la encargada de continuar la investigación.

Por ello, hizo un llamado a la población para desestimar este tipo de incitaciones que circulan en redes sociales.

"Que no caigan en este tipo de provocaciones, esta gente al final de cuentas es gente irresponsable que lo único que está ocasionando es una confusión entre la ciudadanía... que no se enganchen en este tipo de convocatorias, son gente que se dedican a provocar y que no se metan en problemas", hizo un llamado.

Esta semana, elementos de fuerzas de seguridad federal realizaron un simulacro para medir los tiempos de reacción ante una eventualidad de este tipo.