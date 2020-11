En Jamapa, exigen justicia por el asesinato de Florisel Ríos

Familiares de Florisel Ríos Delfín y habitantes de Jamapa se manifestaron para exigir justicia por el asesinato de la alcaldesa.

Marcharon por la cabecera municipal para pedir a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento de los hechos.

La hija de la alcaldesa asesinada, Itzayana Hernández Ríos, pidió que no criminalicen a su mamá ya que ella no fue culpable ni merecía una muerte así.

Admitió que la familia siente temor ante la violencia en el municipio.

"Ella no es culpable de nada y también tenemos por nuestra seguridad. Marcharemos en su memoria, por la justicia y por una muerte que no merecía. Esperemos honrar la memoria de mi madre que murió en su deber. Siempre trabajó por su municipio, por su gente, siempre fue una mujer trabajadora, honesta, de la cual estoy muy orgullosa de que me haya educado con valores, con honestidad y nos deja un gran legado".

Recordó a su madre como una mujer trabajadora que desde que asumió el cargo buscó mejorar las condiciones del municipio y sus habitantes.

"Yo solo quiero decir que estamos aquí en busca de justicia para la alcaldesa Florisel Ríos Delfín. Una mujer trabajadora, honesta y que día a día luchó por dar resultados a los jamapenses. No descansó por luchar para ellos ya que desde que entró su propósito fue trabajar".

La hija de la alcaldesa confío en que los hechos se esclarezcan y regresen la tranquilidad del municipio.

En la protesta también se pidió que el Congreso del Estado nombre a la suplente de la edil, Martha Sosa Villalbazo, pues con el síndico no se siente tranquilidad política.