En Hospital Naval, poca afluencia para vacunación covid de 30 a 39

Como se anunció, del lunes 19 al viernes 23 de julio se aplica la inmunización en la población residente en el municipio de Veracruz, y esas instalaciones de la Marina-Armada de México son de las pocas que aún se habilitan temporalmente para ese fin.

El Centro de Día del Hospital Naval, adyacente al Club Naval o Casino Naval, se ubica en la manzana formada por las calles General Figueroa (donde está la entrada principal), Mariano Arista, Hernández y Hernández, y Esteban Morales, a un costado del Hospital Naval.

Las personas, en este caso jóvenes, esperaron su turno bajo la carpa que como en otras ocasiones se colocó en la calle Esteban Morales entre Hernández y Hernández y General Figueroa.

Lejos quedaron las colas que antes se formaban en la calle Hernández y Henández hasta casi llegar a la explanada de la Torre de Pemex, lo cual se explica porque ese módulo sólo es para las colonias Villa Rica, Colón, Formando Hogar, México, Virgilio Uribe y Manuel Contreras, que no tienen la misma densidad de población que las de la periferia.

EL PRIETITO EN EL ARROZ

Al estar el módulo en la vía pública y no dentro de las instalaciones navales, en otras ocasiones los medios de comunicación han realizado tomas fotográficas de las personas que esperan su vacuna, sin problema alguno.

No obstante, en esta ocasión una fémina, quien no se identificó ni solicitó identificación del medio de comunicación, dijo que no estaba permitido tomar fotografías, pese a que el grupo que se encontraba en la carpa a media calle en espera de turno era mínimo y no expresó objeción alguna.

Cabe recordar que en anteriores ocasiones el propio personal del Hospital mostraba disposición al trabajo de los medios de comunicación, y que no se toma de frente a las personas, sino de costado o de espaldas para que no salgan sus rostros.

La jornada en general se desarrolla sin contratiempos, pero en ese caso, sin las multitudes que se podría haber esperado por tratarse de jóvenes, que se supone son una población más numerosa que la de adultos y de adultos mayores.