La Delegación de Transporte Público interpuso 150 sanciones durante enero a transportistas que no usaban el cubrebocas .

Sobre el caso de los conductores recordó que hay sanciones que pueden llegar hasta la suspensión temporal de la licencia.

"La sanción es de dos días de salario mínimo a los conductores del transporte público por no utilizar el cubrebocas. Pero si son reincidentes ya no aplica ningún descuento y se levanta una acta administrativa que pudiera llegar hasta la suspensión temporal de la licencia, sin embargo hasta este momento no ha ocurrido".

Noticia Relacionada Imagen de buey en Orizaba causa indignación en ciudadanos; Diez da explicación

El delegado pidió a los usuarios ser conscientes y apegarse a los protocolos sanitarios correspondientes ya que en muchas ocasiones no quieren usar el cubrebocas y contagian al conductor e incluso a los elementos de la Delegación de Transporte Público que se encuentran realizando operativos.

"Es obligatorio para el conductor y también para el pasajero, pero al pasajero no lo podía sancionar; al conductor, aparte de que lo exhortamos, tiene su sanción administrativa, sí se han aplicado sanciones a lo largo de la pandemia, en este mes llevamos más de 150".

La delegación del Transporte Público puso en marcha la sanitizacion de taxis en Boca Del Río.

Las autoridades recordaron que el uso del cubrebocas es obligatorio durante la prestación del servicio para evitar contagiar a los usuarios.

Fueron cerca de 2 mil unidades de taxi las desinfectadas para garantizar la seguridad de los usuarios y de los operadores.

Además de unidades de la zona conurbada, fueron sanitizados taxis de Medellín de Bravo y Alvarado.

El evento se llevó a cabo en el bulevar Vicente Fox del municipio de Boca del Río, donde integrantes del Movimiento Nacional Taxista participaron en esta jornada.

Los operativos se siguen realizando de manera diaria, continua y sorpresiva porque la pandemia no termina y más aun porque se atraviesa por un rebrote de contagios.