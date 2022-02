En el puerto de Veracruz, convierten frente frío en atractivo turístico

Es común, en días norteados, ver a familias enteras, incluso con niños pequeños, a lo largo del bulevar, en la orilla de la macroplaza del malecón, cerca del muro de los pescadores y en cualquier lugar donde el oleaje salpique de agua salada, a los curiosos que acuden a constatar la intensidad de los nortes porteños, que pueden equipararse a un día de diversión en un lugares donde cae nieve.

En Veracruz no hay copos, pero hay norte y aunque la gente no puede hacer un muñeco de nieve, si puede probar su resistencia y fortaleza al intentar avanzar en contra de las rachas violentas, algo que de "chamacos" solían jugar las generaciones de adultos y ancianos, costumbre que no cambia y los jóvenes de hoy también retan al viento veracruzano.

La cara opuesta de la diversión que representa para unos, se refleja en un día perdido de trabajo, en rubros como el de los pescadores, para quienes resulta peligroso salir a buscar el pan de cada día durante estos eventos de norte.

