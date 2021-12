en_crisis_sector_pesquero_de_veracruz

Nicolás Rivera Domínguez, presidente de la Coalición de Pecadores, Marineros y Transportistas de Veracruz, señaló que anteriormente les apoyaban con lanchas, motores y redes, pero actualmente sus equipos se encuentran desgastados.

Además, a raíz de la emergencia sanitaria del coronavirus, el sector registro menores ingresos y fue más allá al señalar que se aproximan vedas que dañarán aún más su economía.

"Vienen los nortes, vienen las vedas como la del pulpo y es un exhorto al gobierno federal porque necesitamos el apoyo en embarcaciones y motores. Nuestros motores tienen más de 20 años y no podemos hacernos a la mar porque las corrientes hacen que peligren nuestras vidas".

Varios pescadores optaron por cambiar de actividad porque la productividad no es del todo buena.

Los equipos actuales con los que cuentan no les permiten mejorar la producción por lo que el sector se encuentra en crisis.

"Nuestras redes están muy viejas y solamente cociéndolas y volviéndolas a reparar pero ya no aguantan. La producción también bajó. Cuando tenemos captura alta son muchos los gastos y se le apoya a la gente entonces ya no nos alcanza para comprar equipo. Antes nos apoyaban con redes y motores pero ahorita ya no entonces si pedimos que nos apoye el sector federal".

Recordó que el próximo mes los nortes serán más intensos y les impedirán salir a la mar por lo que requieren apoyo de las autoridades federales.

"Ahorita la producción bajó y están los nortes constantes. Los pocos días que hay buen tiempo se aprovecha para salir a pescar. Ahorita la sierra tiene buen precio pero hay poca, entonces las haber poca oferta sube el precio, cuando hay cantidades baja el precio. Tenemos una escasez de producción por eso estamos pidiendo alternativas de trabajo".