En crisis, abogados optan por vender tacos para salir adelante

La pandemia del coronavirus afecta a los profesionales del derecho porque al no trabajar los juzgados al cien por ciento no pueden concluir los juicios, no tienen ingresos y algunos los buscan en la venta de tacos o lo que puedan, afirmó Mario Alejandro Lara Guevara, presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Veracruz.

No deja de haber problemas judiciales que requieren solución y muchas veces terminan en un juicio, pero en este momento las partes interesadas lo postergan por falta de dinero para pagar los honorarios de los litigantes, explicó.

Cabe mencionar que cuando una persona contrata a un licenciado en Derecho para que la represente en un juicio, se acuerda el monto de los honorarios, y generalmente se da un anticipo, en el entendido de que el resto se liquidará hasta que el conflicto se resuelva.

Sin embargo es común que durante el juicio el abogado requiera más recursos y entonces el quejoso se desanima porque ya no tiene dinero para dar, y menos en esta época de Covid-19; entonces se abandona el litigio y todos pierden.

Ante esa parálisis que se traduce en parálisis económica, los litigantes se ven atados de manos, con una familia que sostener, deudas por pagar y la imperiosa necesidad de comer.

"Al no haber circulante y estar parado todo, no hay trabajo, pero la gente quiere que se le agilicen los problemas legales. Está parado todo. Mucha gente nos exige a nosotros como abogados la prontitud en la resolución de su asunto, pero no se puede hacer nada porque no hay manera de trabajar: está todo rezagado al no haber movimiento y a nosotros como profesionistas del derecho nos repercute en nuestra economía", señaló Lara Guevara.

-¿Habrá abogados que de plano ya mejor se hayan dedicado a otra cosa?

"Sí, nos hemos enterado de que muchos abogados se han dedicado ya a otras cosas, incluso han puesto negocios, venden comida o artículos de primera necesidad; han abierto una tiendita, lo que sea, porque están parados unos 5 meses sin actividad, y esto repercute grandemente no nada más en nosotros como abogados, sino en toda la población", recalcó.

Se habla de que algunos pusieron su venta de tacos o de cualquier otro comestible, sin contar con los que se van a los tianguis dominicales en colonias populosas, para sobrevivir y hacer algún ahorro que les permita pasar la temporada navideña y recibir al año 2021, dijo el presidente de los abogados penalistas.