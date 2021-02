En 2020 se registraron 119 tiraderos a cielo abierto

El año pasado la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) registró 119 tiraderos a cielo abierto en diversos puntos del estado. Para este año, la tendencia parece no va a cambiar.



Aunque el procurador Sergio Rodríguez Cortés no tiene aún datos exactos de cuántos van a la fecha, todo parece indicar que la tendencia será la misma, "recibimos por semana de dos a tres denuncias".



Complementando el comentario, el titular devela que incluso en las últimas semanas la procuraduría ha seguido registrando estos basureros clandestinos, "Hoy se detectó uno en el municipio de Espinal, la semana pasada uno en el municipio de Coatepec, traemos detectados con estas georeferencias Villa Aldama, hace como dos o tres semanas fuimos a un municipio del sur que Hidalgotitlán".



Diario del Itsmo en su edición de este jueves, dio a conocer que a orillas de la carretera transísmica entre Coatzacoalcos y Minatitlán, otro basurero clandestino crece con el paso de los días despidiendo olores fétidos y teniendo en su contenido todo tipo de materiales.



Según palabras del funcionario público las denuncias de tiraderos de basura a cielo abierto son las denuncias más comunes y recurrentes a lo largo del año para la PMA.



Apoyados en tecnología



Incluso desde el año pasado, la procuraduría encargada de ver que el medio ambiente no sea "violentado" viene trabajando con una aplicación de información georeferenciada, además de lo administrativo como las actas circunstanciadas y reportes.



"Venimos trabajando desde el segundo año del periodo con este tipo de indicadores, son coordenadas georeferenciadas que nos permiten una ubicación exacta del predio, para nosotros en materia de proceso administrativo de los expedientes, en todas nuestras actuaciones van estas georeferencias con la finalidad de ser exactos en el lugar para inspeccionar, no sólo para tiraderos, todo en base a coordenadas satelitales".



Después de clausurar totalmente el basurero a cielo abierto de Veracruz en 2019, la empresa que administraba dicho lugar, Veolia, recibió su respectiva multa, la cual no es suficiente para revertir el daño hecho, "la ley no nos alcanza para tener efecto, es decir, la sanción máxima que nosotros pudimos poner a la empresa, no alcanza para reponer el daño, por ello recurrimos a un esquema de un fondo de remediación".