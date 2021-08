"Empresas" que invitan a generar dinero por redes, son un fraude

"En los casos en donde reclutan a jóvenes para supuestamente generar dinero por las mismas redes, es un completo fraude porque los hacen invertir, en algunas ocasiones cantidades mínimas o también muy grandes, que en masas ya es mucho más, y en algún momento llegan a desaparecer esos perfiles, empresas ya que quienes son los líderes de los grupos, casualmente no son del estado en donde se encuentran operando en el momento" explicó Eric de la Torre León, Subdirector de la Policía Científica Preventiva del C4.

Según el testimonio de una joven del municipio de Veracruz, de quien se mantendrá el anonimato por seguridad, aceptó una vez ir a una conferencia para conocer más del proyecto, pues se encontraba pasando por una situación económica difícil.

"Yo fui porque pues ¿Quién no quiere vivir viajando, ganando en dólares y solo mover tus redes sociales?, pero al escuchar, a mí me querían hacer invertir $10,000 pesos en productos extranjeros supuestamente, no es nada seguro y todo el dinero que muestran en sus historias de Facebook, se lo prestan entre ellos para alardear y hacer que caigan. Además tienes que estar metiendo a más gente" narró la testigo de nombre ficticio "Sandy".

De la Torre León dijo que estos trabajos no existen ya que regularmente son un gancho para que las personas que se encuentren en situaciones vulnerables caigan de inmediato, además de que aseguró, no hay nada que los avale, por eso puntualizó que es muy importante, se comuniquen al C4, con el número 911 o 081, y pidan canalización a la policía científica para brindar información lo más pronto posible.