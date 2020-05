Empresas interpondrían amparos ante el acuerdo de Cenace, advierte CCE

No se descarta que empresas interpongan recursos legales para ampararse ante el acuerdo firmado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), consideró José Manuel Urreta Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz.

Explicó que limita la puesta en marcha de nuevas plantas de energía renovable pero algunas compañías ya tenían proyectos autorizados y no podrán concretarlos.

"Las energías renovables no solo son imprescindibles para el desarrollo del país sino que responden a la realidad internacional. El impacto es enorme hacia la imagen del país, se viene una serie de impugnaciones que costarán a los mexicanos porque recordemos que el gobierno no genera dinero sino que el recurso que tiene y gasta no lleva a la generación de empleos y no es de ellos sino de quienes pagamos impuestos y generamos riqueza".

Consideró inviable que se desplace a la iniciativa privada, pues las centrales de generación serán más costosas.

Además los que tenían inversión en México ya no podrán mantenerla y se corre el riesgo de que encarezca con el tiempo la energía eléctrica.

"Los dólares han estado saliendo y en una gran cantidad del país. Hay que esperar el cierre de mayo y seguramente las remesas se van a caer pero solo el tiempo dará la razón a la iniciativa privada. En el camino se van a quedar micros y pequeñas empresas. La realidad para las Pymes y una empresa tractora es diferente".

Confió en que se de marcha atrás al acuerdo, incluso en la Cámara de diputados se busca echarlo atrás mediante las iniciativas pertinentes.

"La energía eléctrica no bajará al ser controlada por el estado y con el tiempo encarecerá porque CFE no cuenta con instalaciones apropiadas como las que genera la iniciativa privada. Incluso ya había venta de energía por la falta de capacidad de producirla".

Insistió en que solamente de la mano de la iniciativa privada se podrá sacar adelante al país.