Empresarios urgen apoyo gubernamental para solventar gastos

Empresarios veracruzanos demandan urgentemente el apoyo del gobierno para tener obras, sostener su personal y cubrir los aguinaldos que ya se acercan, expresó Cristian Teczon Viccon, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, A.C.

Recordó que desde que se tuvo conocimiento del coronavirus y luego al declararse pandemia, ese sector no ha abandonado a sus trabajadores, pero el agua les llegó al cuello y aunque han vendido algunas propiedades para no dejarlos morir solos, ya no pueden más y claman por apoyo oficial.

En el país hay 3 mil 500 constructoras afiliadas a la AMIC, y cada una conserva un promedio de 20 elementos.

En el estado de Veracruz hay alrededor de 60 afiliadas, que se solidarizan con su mano de obra, pero tanto los empresarios como la mano de obra están literalmente acorralados por la crisis económica.

"En el sector de la construcción estamos haciendo un llamado a los gobiernos federal, estatales y municipales para que se sensibilicen con el sector empresarial, que los recursos públicos sean destinados a las empresas locales veracruzanas. Si se toma en cuenta a una empresa se le salva de la quiebra, podrá detonar la economía, se recuperará el empleo, los ingresos, no para la empresa en sí, sino para las familias de los trabajadores.

"Muchos empresarios han puesto en ventas las casas, algunos tuvimos que empeñar vehículos, empeñar bienes para poder enfrentar la obligación, porque una empresa que no tenga una opinión positiva del SAT y del Seguro Social, no puede participar en los procesos de licitación", remarcó Teczon Viccon.

AGUINALDOS

Por si eso no fuera suficiente, dentro de un par de meses tendrán que enfrentar el pago de aguinaldos a sus trabajadores, y ése será otro dolor de cabeza.

Sin embargo el presidente estatal de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, A.C. resaltó que no pueden ni pretenden evadir esa obligación, porque son solidarios con sus trabajadores y están conscientes de lo importante que es esa prestación para quienes se la han jugado con ellos.

"Nosotros, las empresas que cuidamos esas prestaciones, tendríamos que ver los mecanismos para llegar a acuerdos y cumplir con los aguinaldos; ante el escenario de la falta de obra pública se complica mucho para las empresas.

"Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que nos tomen en cuenta en la inversión pública en infraestructura, para poder al final del año enfrentar esta obligación que es el aguinaldo de los trabajadores, que es justa y obligatoria", puntualizó Teczon Viccon.