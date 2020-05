Empresarios se pronuncian en contra de la Reforma Electoral

Empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana se dijeron en contra de la reforma electoral que aprobó el Congreso de Veracruz.

Luis Sánchez, presidente de la Coparmex Xalapa, acusó que se están aprovechando de la vulnerabilidad en que se encuentra la entidad por lo que pidió que los legisladores volteen a ver la realidad que viven las familias veracruzanas.

Mencionó que lo más viable era que se esperarán al análisis y consenso de la sociedad ya que desde que comenzó la pandemia de coronavirus los diputados poco habían salido a la luz pública o se habían reunido y cuando lo hicieron fue para impulsar reformas que no son urgentes y que además están planteadas con puntos que se consideran poco idóneos para Veracruz.

La Coparmex Xalapa señaló que urgen esquemas de apoyo para reactivar la economía ya que los programas planteados hasta el momento por los gobiernos federal y estatal son insuficientes ante el impacto real.

"Congreso no se ha reunido para apoyar como realmente se necesita. Se hubieran esperado al análisis y consenso de la sociedad. Plantean reducción de financiamiento a los partidos bajo una fórmula de desigualdad.

Restricción a la remoción de funcionarios, desparecer consejos municipales electorales y tenían el voto electrónico pero se quitó de la iniciativa".

Puntualizó que la iniciativa generará mayor responsabilidad para el Organismo Público Local Electoral e incluso el Instituto Nacional Electoral que implicará más gasto público.

"Esta ley no puede ser validada mientras no existan garantías plenas del sistema. No existen condiciones para cosas como el voto electrónico aunque al final se retiró".