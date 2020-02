Empresarios provocan incendios forestales , acusan especialistas

En México es una práctica común que empresarios e incluso algunas comunidades provoquen incendios forestales para aprovechar esos recursos, dijo el investigador del Colegio de Veracruz, Lauro Rodríguez Zamora.

Cuestionado sobre los incendios forestales en la entidad, previo a impartir una ponencia sobre derecho forestal en la Primera Semana Estatal de Capacitación a personal de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, señaló que "el reglamento de la Ley de desarrollo forestal sustentable establece en el Artículo 38 que si hay árboles muertos los productores pueden pedir la explotación, el aprovechamiento de esos árboles, y obviamente esos árboles si están muertos provocados por un incendio pueden solicitarlo".

Por lo que aseveró que los incendios forestales provocados son una práctica común en México debido a que la normatividad permite el aprovechamiento de árboles muertos sin importar si fue intencional o no el siniestro.

"Eso es una práctica que en México ha sido muy común el de que empresarios provoquen incendios, incluso algunas comunidades provoquen incendios para que obtengan los permisos que les permitan aprovechar ese recurso, no es algo que no suceda".

Sin embargo, subrayó que no todos los incendios forestales son provocados ya que hay otros factores como las condiciones del clima, caída de un rayo, los considerados no dolosos por tirar una colilla de cigarro o no apagar bien una fogata.