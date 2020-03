Empresarios piden ser tomados en cuenta en obra pública municipal

Empresarios veracruzanos solicitaron ser tomados en cuenta en la realización de obra pública municipal, pues el sector atraviesa por una etapa complicada.

Alfonso Arnaiz Vázquez, de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, dijo que ayuntamientos como Veracruz y Boca del Río tienen trabajando a ciertas constructoras pero se necesita mayor apertura.

"El municipio de Veracruz tiene dos constructoras que hacen todo y en Boca Del Río se tiene también empresas, son como ocho, pero los demás no estamos en cero".

Las constructoras han recurrido a municipios aledaños, sin embargo, sus presupuestos para obra pública son escasos y por lo tanto no contribuyen a reactivar la economía y la actividad del sector.

Por ello llamó a ejercer adecuadamente los presupuestos de 2020 y contratar a las compañías de menor magnitud.

"Hay otros municipios cercanos que son tan chicos que no ayudan a que salgan adelante las pequeñas empresas y no se puede ir uno fuera porque no hay dinero".

En ocasiones los empresarios optan por emigrar a entidades vecinas pero implica gastos y trámites por lo que está dejando ser opción.

"Irse a otro estado es establecerse, inscribirse pero no hay recursos. Ahorita había la tirada de irse a Puebla pero no hay forma".

Admitió que el cierre del primer trimestre del año será complicado, sin embargo, para finales de marzo e inicios de abril podría darse una recuperación nacional en la industria de la construcción.

Explicó que en el caso de Veracruz hay constructoras atraviesan por una etapa complicada porque desde hace dos administraciones les quedaron a deber pagos de obras realizadas, pero con el ejercicio de los presupuestos a nivel nacional, estatal y municipal podría concretarse la reactivación esperada.