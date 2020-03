Empresarios donarán camas si el WTC se habilita para hospital alternativo

El Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz- Boca Del Río propuso que el World Trade Center se convierta en un hospital alternativo para atender exclusivamente a los pacientes infectados de Covid-19.

José Manuel Urreta Ortega, presidente del organismo, dijo que si el presidente del Consejo Directivo del WTC, Oscar Lara Hernández, lo permite, los empresarios donan las camas.

Explicó que el Consejo Coordinador Empresarial, a sugerencia del presidente del Colegio de Arquitectos, Antonio Alba, misma que recibió el respaldo de todos los consejeros, propuso que la sede del World Trade Center se convierta en un hospital alternativo pues ellos están haciendo una amplia convocatoria para que cada organismo empresarial, afiliado o independiente, done camas para poder alojar enfermos y el medicamento tendría que correr por parte del sector salud, tal y cómo está establecido.

"En el sector empresarial estamos viendo que la situación se puede complicar, porque tenemos ejemplos de otros países donde el contagio por Covid-19 se ha dado en gran escala, debido a que mucha gente se ha contagiado por diversos motivos, incluso porque no atendió a tiempo el llamado al aislamiento. Eso ha requerido que los hospitales se saturen debido a la cantidad de gente que necesita atención médica y creemos que tenemos que estar preparados para habilitar espacios alternativos".

Reiteró que los empresarios donarán las camas una vez que el WTC quede habilitado como hospital temporal, debido a las características de las instalaciones ya que dejará de operar para convenciones.

"Por ello pedimos respetuosamente al Presidente del Consejo Directivo del WTC Oscar Lara Hernández, que nos permita llevar a cabo esta iniciativa para coadyuvar con el sector salud en favor de quienes más lo necesitan, petición que le estaremos haciendo llegar de manera formal vía electrónica en horarios hábiles.

"Nosotros creemos que ese es el mejor uso que se le debe dar al WTC en este momento".

Expuso que si no habrá congresos ni concentraciones, que es la utilidad para lo que fue creado, entonces se puede habilitar como hospital para estar preparados para apoyar a los ciudadanos que lo requieran.

"Nosotros en el Consejo Coordinador empresarial vamos a estar al pendiente de la situación que ocurre en nuestro entorno, no nos vamos a cruzar de brazos y vamos a coadyuvar con todo lo que sea necesario para salir adelante en este problema que se avecina".

Recordó que los ciudadanos deben estar en aislamiento voluntario, pues no son vacaciones, sino que es una situación de crisis que debe afrontarse con conciencia.