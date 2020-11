Empleados del transporte piden orden a taxistas piratas en Veracruz

O la autoridad mete al orden a los taxistas piratas o habrá choques con los que sí trabajan dentro del marco legal, porque es insostenible esa competencia desleal, advirtió Mario Ortiz Martínez, presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz.

Demandó a Transporte Público del Estado hacer valer la Ley 589, que no permite a un particular prestar ese servicio con vehículos particulares, lo que implica contar con una concesión, cosa que no se cumple en los hechos.

Dejó entrever que hay tolerancia a un servicio que opera fuera de la ley y lo que es peor, en total impunidad.

"Son muchos, principalmente en las grandes ciudades, como Veracruz (...), del transporte circulando podría ser un 1 a un 2 por ciento, sí hay presencia y sí es notoria. Habría choque pues tenemos que defender al gremio.

"Podrá decir la gente 'ellos prestan un mejor servicio'. Sí, pero si les ponen las reglas, las condiciones, los impuestos que nos ponen a nosotros, estoy seguro de que ellos tampoco podrían prestar el servicio. Entonces, nos conducimos con las reglas que tienen ellos, que no es ninguna regla, ningún gasto, ningún impuesto, claro que prestamos un mejor servicio", subrayó Ortiz Martínez.

Aclaró que cuando habla de choques no se refiere a agredir a nadie, sino a hacer valer el estado de derecho.

Se dijo consciente de que la solución no está en la confrontación verbal y menos en agresiones físicas, sino en que se haga respetar el marco legal y no torcerlo a conveniencia de otros.