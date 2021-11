Jonathan León Cruz, quien dijo que era verificador calibrador número 1 en la División Oriente de la CFE en Veracruz, afirmó que a él y otros 4 compañeros les rescindieron el contrato por no haber señalado irregularidades en donde no las había.

Cabe señalar que en varias zonas de la ciudad hay viviendas con equipos de aire acondicionado encendidos gran parte del día, y los usuarios pagan recibos bimestrales hasta por menos de 500 pesos, lo que levanta sospechas de que los medidores están alterados o la instalación eléctrica tiene algún dispositivo para marcar un consumo inferior al real.

Algunos usuarios en esa situación presumen tener amistades, es decir empleados de la CFE ya sea activos o jubilados que los ayudan para burlar las lecturas.

Sin embargo, el quejoso dijo no tener conocimiento de esas acciones que agravian a la CFE y específicamente de 'mafias'.

"Yo no quisiera hablar de mafias, no me atrevería yo a dar ese término, no me consta; lo que sí puedo asegurar es que están enterados de todas las situaciones que aquejan a la gente y no hacen nada.

"Mi trabajo es verificar los servicios de los usuarios, pero si el usuario está bien, yo no puedo sembrarle algo para que le carguen una responsabilidad económica (...), lo que ellos querían era encontrar 'diablitos' donde no los hay, y a la mayoría de los compañeros nos señalan de eso, de no haber cumplido para ellos nuestro trabajo", adujo León Cruz.

Mencionó que los 5 despedidos de la CFE buscarían asesoría legal y de derechos humanos.

Acusó al superintendente de la División Oriente de la Comisión Federal de Electricidad, Raúl Usla López, de atentar contra el personal, y que a nivel nacional existe un Operativo Nacional de Detección de Pérdidas que según él, no ha encontrado ninguna irregularidad de las que la ciudadanía suele hablar constantemente.