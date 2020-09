Elecciones del 2021, el reto de Morena en Veracruz

Veracruz continúa apostando por un cambio en la forma de gobierno, lo que genera una fortaleza para el Movimiento de Regeneración Nacional rumbo a las elecciones del 2021.

Durante su visita al Corporativo Imagen del Golfo, el diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabe, destacó que en los 150 municipios que ha recorrido la pugna poblacional es: "no queremos más de lo mismo".

En este sentido, ante el próximo inicio del proceso electoral que culminará con las votaciones el 6 de junio de 2021 con la renovación de las 212 presidencias municipales, las 30 curules en el Congreso del Estado de Veracruz y los 20 espacios de representación a nivel federal, el organismo político busca mantener la convicción sobre la que fue constituido.

Enfatizó que buscarán ser representados por los mejores personajes, cuyos ideales y compromiso moral se adecúen a la base de Morena.

"El pueblo veracruzano requiere alcaldes y alcaldesas congruentes, honestos, que busquen levantar a sus municipios y estar en coordinación con el Gobierno del Estado y con nuestro Gobierno Federal, y no aplicar la clásica de que porque el Gobierno Federal es de un color, el estado es de otro, debe ser del mismo y ahora unifiquemos.

Es que busquemos a las mejores y los mejores para que encabecen los proyectos y de manera natural. No es darle un color, no es darle una playera a alguien, es desde adentro, desde su formación política, su visión con la que quiere transformar su pueblo".

"No hay mejor cargo más honorable que ser el presidente municipal o alcaldesa de su pueblo. Es un honor a quienes busquen esos espacios y deben entender que hoy todos debemos estar a la altura que exige el Presidente de la República: aquél que no esté en esa dinámica no es representante del Movimiento de Regeneración Nacional".

El legislador destacó que el gran reto de Morena es separar al partido del Estado, y para ello tienen el ejemplo del fundador del partido y actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"El Presidente lo ha demostrado con mucha lealtad, a nivel federal ha dicho: nadie que esté en el Gobierno Federal tiene que meterse en el proceso interno, quien lo haga se tiene que separar inmediatamente de su cargo, estoy seguro que, el gobernador sigue esa línea política y lo tienen que hacer todos sus trabajadores de

Gobierno del Estado porque como se dice: para tener autoridad política hay que tener autoridad moral."

Sin vuelta al pasado

Como representantes de las decisiones del pueblo, destacó, lo que se busca es no regresar al pasado donde imperó la corrupción, deshonestidad, que condenó a los mexicanos a la pobreza y los sumió en una profunda crisis de inseguridad.

"Esas herencias no se pueden borrar de un día para otro, en dos años hemos luchado como nadie y estamos al frente con el presidente de la República haciendo y reformando leyes para adecuarlas. Las leyes estaban hechas para que hubiera impunidad, para que no hubiera castigo", enfatizó.

Para ello también solicitan que exista un piso parejo en los procesos electorales, donde se genere la autoridad moral para que -en su momento- los aspirantes a las 212 alcaldías, las 30 diputaciones locales y las 20 diputaciones federales se sometan a los procesos de medición.

"Y que no vengan imposiciones como en otros partidos se estilaba", enfatizó Jaime Humberto Pérez Bernabe.

FRASE

El pueblo veracruzano requiere alcaldes y alcaldesas congruentes, honestos, que busquen levantar a sus municipios en coordinación con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, todos debemos estar a la altura que exige el Presidente de la República.

Jaime Humberto Pérez Bernabe

Aspirante a dirigente estatal de Morena.