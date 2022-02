Ellas, reconoció, la ayudaron a sopesar el dolor de ser víctima de abuso sexual a sus 17 años.

"Los ´en vivos´ me ayudaron de otra manera. Sentí que conectaba con mujeres que me hacían sentir mejor, que me hacían salir de ese pozo en el que estaba cuando era una adolescente...

Noticia Relacionada Captura FGE a sexagenario por violación de niño down en Soteapan

"Cuando yo tenía 17 años yo pasé por un abuso y fue por eso que yo busqué una manera de distraerme, de encontrar un hobbie, de encontrar algo en lo cual yo pudiera entretenerme, no pensar en ello, saben, yo solamente quería dejar de pensar en eso y me funcionó, me encantó mi trabajo... El personaje que creé: Yeri MUA, me sacó de ese pozo, me sacó de esa depresión, de todo lo que yo sentía...", reconoció la influencer veracruzana.

A través de una plática que busca hacer conciencia sobre las opiniones erradas de las personas, los trastornos alimenticios, el abuso y el daño que provocan en quien lo sufre, Yeri MUA se sinceró con su público.

De la misma forma, anunció que está buscando ayuda profesional y que cuenta con el apoyo de su familia y sus seres queridos para afrontar la situación que atraviesa actualmente.

Ante las declaraciones de Yeri MUA, las redes sociales se han volcado en comentarios de apoyo y empatía con la veracruzana que a sus 20 años ha logrado colocarse entre las beauty bloggers más destacadas.

Sus fans crearon los hashtag #FUERZAYERI y #YERINOESTASSOLA para apoyar a la Bratz veracruzana en estos momentos.

Fandom Bratz hora de apoyar a Yeri Mua ella está pasando por un momento muy difícil entonces hay que demostrar nuestro apoyo utilicen el #FUERZAYERI Y #YERINOESTASOLA pic.twitter.com/pGL352R9Va — ?????????? (@guzman3_isidoro) February 11, 2022

Sepan que @yerimua es demasiado fuerte y por mucho daño que le causen algunos comentarios no dejará de ser quien ella es,ojo chicas, ella ha logrado que muchas recuperen su brillo,no tratemos de hundir los logros de otra persona, bien dicen que el enemigo de una mujer es otra:') — ??? (@Idk_Perdomoo) February 11, 2022

Hoy el fandóm bratz está más unido qué nunca ???? si alguien del fandóm kenini o de otro fandóm ayúdenos a qué el #FUERZAYERI se haga tendencia ???? pic.twitter.com/P2Xirod3M1 — 444 (@lanutelladeyeri) February 11, 2022

/oh