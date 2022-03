"Estimados amigos, compañeros, familiares y veracruzanos , primero que nada quiero agradecer el apoyo incondicional que me han demostrado estos días por las redes sociales, era mi ilusión poder ser un digno representante de las fiestas de carnaval pero he tomado la decisión de declinar a la postulación ya que considero que mis números y alcance no podrán hacerme competidor ni mucho menos ganador reitero nuevamente el apoyo de todos donde sentí su cariño y apoyo por lo que espero poder seguir recibiendo en futuros proyectos, mis mejores deseos para los candidatos", escribió.

Con él, ya es el segundo candidato a Rey del Carnaval, que declina su participación, aunque por motivos diferentes, el resultado es el mismo, lo que hasta el momento, deja a tres en la competencia: el cantautor veracruzano Jesús Alberto Rodríguez, mejor conocido como "Willy, el que más brilla" quien porta el distintivo plateado; Brian Villegas, alías "Paponas" con el distintivo azul, y Emmanuel Sagaón, mejor conocido por la sociedad veracruzana como "Cherry".

