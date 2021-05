El agua es prioridad para Cosamaloapan: Arturo Ochoa

El municipio de Cosamaloapan debe garantizar el futuro del abasto de agua y para ello se necesita recuperar los derechos de la administración del vital líquido junto con su infraestructura, señaló Arturo Mora Ochoa, candidato a alcalde de la alianza PAN-PRI-PRD.

A su parecer es inviable que la Comisión del Aguas del Estado de Veracruz (CAEV) mantenga el control del agua potable, ríos, mantos acuíferos y arroyos.

Y es que además de falta de mantenimiento, existen colonias con desabasto, bombas descompuestas, no hay plantas de tratamiento.

"Necesitamos recuperar ese control que se entregó al estado hace más de 10 años. Necesitamos el control del agua no solo para el control de las cuotas sino para brindar un servicio y cubrir las demandas de mantenimiento, servicio de alcantarillado que en este momento no se puede atender. Queremos ayudar al estado en esa misión y es de los primeros ejercicios de gestión que se tiene que hacer".

En su visita al Corporativo IMAGEN, señaló que en 10 años no se han realizado obras hidráulicas, persisten las fugas, drenajes ineficientes y escasez de agua de manera general en las comunidades.

Si gana la presidencia municipal, Mora Ochoa buscará acabar con el rezago de más de 40 años que prevalece en el municipio.

Para ello buscará justicia social, de tal manera que el presupuesto se distribuya adecuadamente.

Aseguró que el recurso será puesto a disposición en función de la densidad población para que las colonias y congregaciones decidan cual es la mayor necesidad.

Admitió que en una sola administración no se puede poner fin a los rezagos, sin embargo, las peticiones serán atendidas.

"Uno empezar a curar las heridas que se han dado a través de los errores y dos, generar las condiciones para hacer la inversión que genere empleo y que permita comenzar a administrar riqueza y no pobreza como estamos en este momento. El recurso tiene que invertirse de la mano de las personas. Habrá una distribución equitativa para cumplir con la petición de justicia social".

El Dr. Arturo Mora Ochoa estuvo al frente del módulo COVID que permaneció vigente un tiempo en la cabecera municipal de Cosamaloapan.

Dijo que si gana la contienda seguirá cumpliendo con la expectativa que espera la sociedad de los médicos para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

"Es una de mis prioridades si la población me da la confianza y si no me lo da seguiré el camino que he tenido toda mi vida de servir en el ámbito médico".

Por otro lado señaló que gestionará recursos federales que permitan construir un camino ciudadano, no cañero, que sea digno de la ciudad.

Con ello se contará con mejores vías de comunicación para que el municipio sea atractivo ante la inversión y generación de fuentes de empleo.

Y es que es fundamental contar con una entrada ágil y visible que puede estar en la autopista, que actualmente separó a la cabecera del resto de las comunidades.

Finalmente confió en que se logre mantener el esquema de seguridad de la actual administración municipal.

Actualmente se construye un cuartel de la Guardia Nacional con 130 elementos que mantendrán labores en el municipio.

El candidato rechazó que vaya a reforzar su seguridad durante esta etapa de campañas, aunque admitió que las condiciones de violencia le preocupan.

"Yo entiendo que todos estamos en riesgo, sobre todo ahora que se han incrementado los atentados contra candidatos pero soy un hombre que se ha dedicado al servicio", concluyó.