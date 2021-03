El 91 por ciento de los veracruzanos exige seguridad a partidos políticos

El 84 por ciento de los veracruzanos están hartos de los partidos y el 91 por ciento exigen seguridad reveló Tomás Riande, coordinador distrital del Partido Unidad Ciudadana, luego de un sondeo realizado por su partido entre ciudadanos del municipio de Veracruz.

"Al ser el municipio de Veracruz una zona tan grande, las necesidades son extremas, no son las mismas situaciones en Santa Fé, Granjas o Pochota, que en el fraccionamiento Reforma, Floresta o colonia Zaragoza", señaló.

Agregó que buscan tejer una red ciudadana en donde la ciudadanía, con gente que no se dedica a la política, ya que esta nueva opción social-demócrata le abre las puertas al análisis y a la participación de la ciudadanía para buscar soluciones en conjunto, de toda la sociedad veracruzana.

"Realmente vemos una situación alarmante en las maneras y en las formas de manejar la política, de lo que requiere Veracruz, comparado con lo que se puede dar. No hay una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, si hablamos del panismo nos encontramos con que perdieron sus principios, no traen una doctrina, y eso lo vemos con las formas en las que tienen ahora para arrebatarse los caminos al poder y eso los debilita, el choque de familias, el impulsar algo que no se puede", subrayó.

Hizo notar que Veracruz no se puede manejar con una sola policía, tiene que contar con tres policías, ya que no es el mismo policía el que va a atender al turista que el que va a salir correteando al ladrón.

"Hay muchas carencias, la economía se está viniendo abajo por las tiendas de conveniencia que proliferan, pues ese dinero se va a Monterrey y de ahí a Islas Caimán o no sé a dónde, rompemos la economía pues solo nos regresan a los veracruzanos el sueldo de los empleados", manifestó.

Alertó que el municipio ya requiere de un servicio médico municipal porque la Cruz Roja ya llegó a los costos de la Beneficencia Española, y las distancias marcan necesidades, incluso denunció la falta de un quirófano en la Cruz Roja de la zona norte y los excesivos cobros de los traslados en ambulancia de la benemérita institución.

"En el lado turístico tenemos una gran propuesta, para ser sinceros las derramas más fuertes las he provocado yo con mis eventos como el Festival de la Salsa, de hace 10 años y Emmanuel y Mijares, entonces ese lado lo queremos trabajar muy bien, porque nos interesa provocar que en Veracruz haya una derrama económica", adelantó.

Finalmente dijo que deben buscar la manera de no ser administración, sino ser una empresa productiva, lograr que Veracruz produzca.

"Esa es nuestra filosofía, nuestra intención y la prueba está en Orizaba que la convirtieron en una ciudad turística con el teleférico y otros atractivos", concluyó.