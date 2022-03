El 50% de las mujeres son víctimas de acoso en transporte público

Heidy Domínguez Pérez, durante el webinar "Mujeres en movimiento", realizado por la Alianza Nacional por la Seguridad Vial se dijo preocupada por el hecho de que 9 de cada 10 mujeres sufren de algún tipo de violencia mientras se desplazan.

El miedo de salir a la calle debe abatirse con una movilidad segura y eficiente que permita a las mujeres trasladarse con confianza; por ello es importante generar alternativas de movilidad que les permita a ellas continuar con sus actividades sin temor ni riesgos.

Noticia Relacionada Continúan las desapariciones al norte de Veracruz

De acuerdo a estudios de salud pública y de violencia, se considera que es necesaria una separación en el transporte público porque brinda a las mujeres un sentido de seguridad que no necesariamente se tiene cuando sólo ofrece la opción mixta, dijo la académica Claudia Rafful Loera.

"De por sí, las mujeres ya tienen que lidiar con un transporte colectivo precario y deficiente y todavía tener que combatir con una forma de violencia sexual, es pesado".

"De hecho, esta medida abre a las mujeres la opción de viajar seguras sin que alguien se les acerque de forma indebida", añadió la académica universitaria.

De acuerdo con Claudia Rafful no sólo se trata de establecer políticas públicas de manera estructural, sino que también de trabajar en la educación desde edades muy tempranas para encontrar paz en la convivencia y al final puedan desaparecer las áreas exclusivas para mujeres.

En Veracruz también hay agresión

En Veracruz la situación no es mejor, pues las mujeres no se sienten seguras ni en las calles, ni en el transporte público, pues además del temor que generan los posibles contagios por covid-19, al no usar cubre bocas todos los pasajeros, el temor a ser agredidas en los urbanos es constante, sobre todo para aquellas mujeres que viajan muy temprano o muy noche.

Liz Martínez, es una de las jóvenes que, por el horario de su trabajo ha tenido que viajar, prácticamente en la última vuelta del transporte que va a Medellín, lo que la tenía muy estresada.

"A veces solamente iba yo, sola y algunos otros pasajeros hombres, lo que me provocaba inseguridad, pues con tantas cosas que suceden, yo pensaba que en cualquier momento me iban a hacer algo, por fortuna ahora trabajo en otro lugar y aunque el horario es matutino, también el temor está presente pues salgo muy temprano para abordar el autobús, pues vivo en Medellín y trabajo en Veracruz", explicó.

María López es otra trabajadora que se ha sentido agredida en el transporte urbano, ya sea por miradas morbosas, que la han hecho sentirse incómoda o por "tallones" realizados con intenciones maliciosas.

"Es común que los hombres me miren de una forma que no me gusta, me hace sentir muy incómoda y eso también es una forma de sentirse una agredida e insegura, pues una no sabe en qué momento pueden pasar de mirar a otra cosa, que no me quiero imaginar. El otro hecho, lamentablemente común es que se te arrimen demasiado para pasar o que te hagan platica, cuando tú no te sientes cómoda, ni das motivo para tener que hablar con el que va a un lado", afirmó.

Por su parte, Angélica denunció que nunca falta el "caballero" que te ceda el asiento, para luego pararse junto y dar "arrimones" de sus partes en el brazo.

"Son degenerados que aparentan ser muy amables y educados, pero al final salen con esas porquerías que, realmente no alcanzo a comprender qué ganan con hacer esas cosas, y lo peor del caso es que muchas mujeres lo soportan, o se quitan sin decirles nada, y sí la gente se da cuenta, tampoco hay apoyo por parte de nadie hacia la mujer que está siendo agredida, y eso es algo que urge cambiar, le falta empatía a la sociedad", lamentó.