Ebrard ya tiene proyecto de nación, sería "La 4T 2.0"

En su visita al municipio de Boca del Río, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, recordó que él ya fue sucesor del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador en su cargo como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal en el 2000 al 2005.

Debido a lo anterior y al responder los cuestionamientos sobre sus aspiraciones a la presidencia en el 2024, aseguró que cuenta con la confianza del mandatario para seguir con el proyecto de la 4T.

"Si él pensara que no hice un buen trabajo, o que no soy leal, o que no voy a seguir el plan, ¿para qué me invita? Es rarísimo que invites a un sucesor. Dimensiónenlo, porque es algo excepcional que el presidente me invitó para hacerme cargo de las relaciones exteriores", argumentó.

En ese sentido, Ebrard adelantó que de ser elegido como presidente en el 2024 ya cuenta con un proyecto al que titula "La 4T 2.0", es decir, éste planea seguir bajo la misma línea de trabajo que Andrés Manuel López Obrador, pero aseveró que mejorado.

El canciller aclaró que respeta las acciones de sus compañeros aspirantes de Morena que al igual que él, comparten públicamente a largo y ancho de la República Mexicana sus deseos de ser candidatos a la presidencia en 2024.

Asimismo enfatizó que no existen favoritos aunado a que subrayó que la gente elegirá mediante una encuesta a la o el candidato que representará a Morena en las elecciones del 2024.

"Eso de que alguien es favorito es una falta de respeto a la gente. Porque a la gente hay que preguntarle. Una de dos; o hay encuesta o hay favorita, no se pueden las dos cosas y para saber si hay favorita hay que preguntarle al pueblo. Para eso venimos hoy", afirmó Ebrard.

Cabe mencionar que el estado de Veracruz ya recibió la visita de las demás "corcholatas", es decir, tanto Claudia Sheinbaum, Adan Augusto López Hernández y Ricardo Monreal han pisado el suelo veracruzano en sus distintas regiones.