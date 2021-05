Duele a ciudadanos falta de empatía

Lo que más le duele al ciudadano es la falta de empatía de los servidores públicos, que no se siente escuchado ni atendido, señaló Anaid Violeta López Mejía, aspirante a regidora del Ayuntamiento de Veracruz por el Partido del Trabajo, en la Coalición Juntos Haremos Historia integrada por Morena-Verde-PT.

"Las quejas de la ciudadanía son por el agua, la luz, las obras, los servicios, pero en este momento lo que más le duele al ciudadano es que no se siente escuchado ni atendido por los servidores públicos y yo creo que esta es una parte muy importante, nosotros como servidores públicos tenemos que generar una empatía, saber realmente cómo se está sintiendo la otra persona respecto a su situación y es algo que me ha caracterizado y por eso es que le hemos dedicado tanto tiempo a la labor social y eso es lo que me motiva a hacer las cosas, bien y rápido", afirmó.