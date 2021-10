Edilberto Chávez, señaló que en la época de los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa los despojaron de sus lotes para entregar 44 hectáreas a líderes de colonias que apoyaron a ambos políticos a llegar a los cargos que ostentaron.

"Los gobernadores se las dieron a los líderes para que los apoyaran con el voto pero las tierras son de nosotros y no nos pagaron. Tenemos las escrituras. Nos han demandado, Invivienda nos demandó por despojo pero se les fue abajo porque nosotros somos los dueños. Me quedé junto en un lote pequeño".

Fueron afectados 22 copropietarios quienes aseguran contar con escrituras.

Para despojarlos los líderes de colonia que acudieron en aquel entonces los amenazaron de muerte por lo que tuvieron que abandonar su propiedad.

"Llegó una líder que se llama Erika Blanco y le dijo a la gente que rellenaran y que si no me salía me enterraran vivo".

Apolinar García Vergara, comentó que llegaron a vivir a dicho lugar desde 1987.

El despojo se realizó entre 2008 y 2011. Los quejosos solicitaron el apoyo de Gobierno de la República pues son varios años de lucha por recuperar sus lotes.

"Por órdenes de Gobierno del Estado nos invadieron. Todo esto por órdenes de Javier Duarte de Ochoa y Fidel Herrera Beltrán, en eso intervino Invivienda. Ya nos cansamos porque Invivienda dice que nos va a resolver y no lo hace. Política Interna del Estado también nos trae a las vueltas".

Acusaron que administraciones van y vienen y ellos siguen con su procedimiento detenido.