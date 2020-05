Divorcios y demandas de pensión alimenticia van en aumento: Abogados

Los divorcios y demandas de pensiones alimenticias van en aumento por lo que abogados y jueces deben buscar la conciliación para agilizar los trámites.

Esta situación se viene dando desde meses atrás en la zona conurbada Veracruz-Boca Del Río y el abogado Sergio Vaca Archer consideró que podría deberse a la situación económica y problemas matrimoniales.

"Ya no hay causales de divorcio, si una de las dos personas solicita la disolución del vínculo conyugal ya no es motivo de un litigio, siempre y cuando no haya que liquidar sociedad conyugal, es decir, que estén casados por separación de bienes y si hay hijos el juez resolverá la convivencia, la pensión alimenticia".

Incluso desde meses atrás han abierto más juzgados de lo familiar para atender el aumento en divorcios y demandas de pensiones alimenticias.

Pero una vez pasada la contingencia, se deberá contemplar ampliar el número de secretarios y de actuarios notificadores para

agilizar los trámites en los juzgados.

"A veces se llega a los acuerdos, no es sencillo, es una labor del juez como del abogado para que predomine la conciliación o en su defecto un acuerdo, los litigios son desgastantes para todos los involucrados. Lamentablemente hay más problemas, incluso para simples asesorías, incluso de familiares, amigos".

En los juzgados existe rezago en los expedientes debido al limitado número de personal y atraso tecnológico.