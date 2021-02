Disminuyen apoyos para asilos en pandemia

Bajan al 20% durante la cuarentena

El Asilo Cogra es una casa de descanso para personas de la tercera edad, los cuales mayormente se encontraban en situación de calle. Durante la pandemia se han visto gravemente afectados ya que los apoyos bajaron de un 60% a un 20%, así lo declaró María Teresa Mendoza Infanzón, directora del asilo. También tuvieron que implementar medidas sanitarias estrictas, para evitar un brote del virus en los aproximadamente 80 adultos mayores, detalló.

"Llevamos un protocolo de sanitización, con eso hacemos que cada visita al llegar se limpie los zapatos, utilice gel, spray en el cuerpo y que se quede en el lobby. Las visitas están conscientes de que tienen prohibido tocar a los abuelitos", puntualizó.

Declaró un saldo blanco de contagios a lo largo de esta cuarentena y explicó que prohibieron el ingreso de más personas adultas como una medida más de prevención.

"Nosotros siempre nos enfocamos en ayudar a los abuelitos en situación de calle pero ahorita llegamos a la conclusión de no integrar a personas en esa condición. Solamente ingresaron 4 personas que no podían ser cuidado por sus familiares pero teníamos la certeza de que se encontraban a salvo en sus casas, y al llegar se les aclaró a los familiares que una vez ingresados no podrían tocarlos", explicó.

Este asilo lleva 25 años funcionando, se encuentran ubicados en la calle cultura #341 esquina Murillo, de la colonia Hidalgo. Cualquier apoyo comunicarse al 2299030307 o 2299193726.