disminuyen_60_por_ciento_muertes_por_covid

Aunque Veracruz no se encuentra a niveles del año pasado, las personas comenzaron a confiarse por la aplicación de la vacuna y los cambios de semáforo epidemiológico lo que generó un ligero incremento en muertes por COVID-19.

Aunado a ello hay más servicios funerarios por infartos, pues debido al confinamiento las personas descuidaron su alimentación y enfermaron de diabetes o hipertensión.

"Yo creo que se están confiando de la vacunación y con el semáforo verde. La gente ya no se está cuidando y en la última semana hubo nuevamente un incremento de muertes. Se están estabilizando las condiciones pero no significa que ya no hay fallecimientos. Los hábitos alimenticios cambiaron y hay más infartos".

Por otro lado solicitó que la Secretaría de Salud vacune al personal que labora en las funerarias, ya que son más de 6 mil colaboradores en todo el país.

Además falleció el 10 por ciento de los 120 empresarios de la Asociación de Directores Funerarios.

"De nuestra Asociación el 10 por ciento perdió la vida a nivel nacional por COVID".

Desde abril del año pasado solicitaron la vacuna para inmunizar a quienes se dedican a los servicios funerarios, pero no la recibieron.

Aclaró que los protocolos se mantienen y las funerarias trabajan con las salas al 50 por ciento.

Llamó a no bajar la guardia ya que mantienen los fallecimientos por coronavirus.

