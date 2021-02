Disminuye un 50% captura de especies en litoral veracruzano

La captura de especies en el litoral veracruzano disminuyó 50 por ciento a raíz de las obras de ampliación del Puerto de Veracruz.

Enrique Rivera, pescador, señaló que anteriormente llegaban a pescar hasta 6 kilos por lancha de diversas especies y ahora apuradamente llegan a 3 kilogramos por embarcación.

Sin embargo, estimó que sus utilidades mermaron hasta 70 por ciento debido a las vedas, las obras mencionadas, los nortes y la falta de apoyos de los gobiernos.

Incluso ante las adversas condiciones tuvieron que vender parte de sus herramientas de trabajo.

"En realidad estamos subsistiendo porque nos afectó mucho. Hemos vendido equipos de redes, motores y una que otra lancha porque la verdad nos está afectando mucho. Son con lo que nos transportamos a pescar pero ni modo".

Ante la situación tuvieron que emplearse en trabajos como albañilería o pintura, pues es la única forma de complementar los ingresos y llevar el sustento a su hogar.

"A veces agarramos algunos trabajitos de albañilería o pintura, el que sabe, el que no se va de ayudante. Eso es lo que más sabemos hacer, otra cosa no porque la mayoría de los pescadores no estudió y nos llevan de ayudantes de albañil y es un sueldo mínimo a lo que nos ganábamos antes de la ampliación del puerto. Porque antes si nos redituaba".

Consideró que el 2021 seguirá siendo complicado para el sector ya que continúa la emergencia sanitaria de coronavirus.

A su parecer deberían reconsiderarse las vedas de este año debido ante la baja producción de las especies del mar.