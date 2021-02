Discriminación hacía mujeres, indígenas o LGBT no será permitida: Regidor

Debemos reprobar todo tipo de acto en contra de cualquier comunidad, ya sea indígena, LGBT, incluso la discriminación hacia las mujeres, no podemos permitir que este tipo de conductas continúen en nuestra vida y sobre todo, en nuestro estado, en donde somos segundo lugar en temas de homicidio hacia la diversidad que existe, dijo Carlos Alberto Butrón Valenzuela, regidor décimo del Ayuntamiento de Boca del Río, quién el martes por la mañana debía de recibir una disculpa pública por parte del ciudadano Miguel Ángel Castillo Rodríguez, luego de que lo ofendió a través de un audio, sin embargo el ciudadano no cumplió con las formas pactadas.

El regidor recordó que en pasados días circuló en diversos medios de comunicación locales y a nivel nacional, un audio en el que se atacaba a su persona.

"En ese audio se manejó un discurso bastante denostativo en el tema de discriminación, como sabemos Veracruz está entre el primer y segundo lugar por crímenes de odio y de discriminación, gracias a ello hemos tenido pérdidas humanas, debido al tema de la discriminación", manifestó.

Luego de que el audio fue difundido llegaron a un acuerdo para la reparación del daño, por lo cual el ciudadano debía ofrecer disculpas públicas, para lo cual se citó a los medios de comunicación.

"El ciudadano Miguel Ángel Castillo Rodríguez, quien forma parte de mi partido, Morena, este ciudadano está como líder sin que nadie lo haya elegido. Él aceptó venir el día de hoy a las 10:00 de la mañana a este lugar aquí en Boca del Río para ofrecer las disculpas públicas, sin embargo él llegó minutos antes de las 10:00, casi sin poder ser identificable pues traía su cubrebocas, su careta y gorra, y ni siquiera se escuchaba bien lo que decía", explicó.

Agregó que el ciudadano no se sentó cuando fue invitado a la mesa para esperar a que los medios de comunicación, que fueron citados a las 10 de la mañana, llegarán y así ofrecer las disculpas públicas como fue pactado el compromiso, sin embargo él irrumpió en el lugar, leyó algo inaudible de pie y se retiró.

"Hay evidencia de lo que hizo este señor, no era la forma en la que acordamos y ahora procederemos por las vías que sean necesarias. No estoy satisfecho porque no cumplió con lo acordado y me queda claro que el arrepentimiento o la disculpa no fue de manera sentida", subrayó.

Externó su preocupación, pues de acuerdo a lo que Castillo Rodríguez dice en el audio, se interpreta como una amenaza.

"Luego de insultarme, en el audio se escucha donde dice que 'él se va a encargar de que yo ya no continúe', no sé a qué se refiere con esa connotación, si se refiere a que yo ya no continúe políticamente o que pretenda agredirme físicamente", denunció.